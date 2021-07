Charles Leclerc : le podium de Silverstone « optimiste » mais possible

Charles Leclerc ne se lance pas dans le GP de Grande-Bretagne avec des attentes de podium, mais sautera sur toute opportunité qui se présentera.

Le pilote monégasque garde un bon souvenir de Silverstone aux couleurs de Ferrari, y ayant terminé sur le podium en 2019 et 2020.

Étendre cette séquence à trois d’affilée serait alors parfait, et compte tenu des progrès de Ferrari entre 2020 et cette saison, un classement parmi les trois premiers ne peut être exclu avec l’équipe maintenant dans une position beaucoup plus forte qu’elle ne l’était au British Grand 2020 Prix.

Mais tout comme l’an dernier, Leclerc sait que l’attente d’un podium serait optimiste. Mais une opportunité s’est présentée en 2020 sous la forme de défaillances de pneus pour plusieurs rivaux, et Leclerc est donc prêt à profiter de tout coup de main qui pourrait se présenter cette année.

“Je pense qu’il y a eu une amélioration par rapport à l’année dernière”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Nous allons sur la bonne voie, je crois en cette équipe et je suis content de notre évolution.

« Le podium ce week-end est peut-être un peu trop optimiste mais on ne sait jamais. Je vais profiter de toutes les opportunités que j’aurai et espérons qu’au final cela débouchera sur un podium.

70 ans depuis la toute première victoire de la @ScuderiaFerrari. Chaque jour, nous travaillons pour le prochain. pic.twitter.com/xIbnfXteN2 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 16 juillet 2021

La dernière victoire de Ferrari en Formule 1 est revenue au Grand Prix de Singapour 2019, le chemin vers le sommet continue donc d’être long pour la Scuderia.

Mais avec les nouvelles voitures à venir pour 2022, Leclerc voit une opportunité claire pour Ferrari de reprendre le chemin de la victoire.

“Je pense que 2022 est une bonne opportunité”, a-t-il confirmé.

« La voiture va complètement changer, donc il y aura vraiment une opportunité pour Ferrari de bien faire. Ensuite, nous verrons en 2022, nous verrons par où nous commençons et combien nous devons travailler pour arriver au sommet.

La clé de ce retour au sommet sera cependant l’ensemble de l’équipe travaillant au sommet de ses capacités, pas seulement Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz.

« Bien sûr, bien sûr, c’est très important. L’équipe est tout parce que nous conduisons la voiture, peut-être que nous sommes plus devant les caméras que les gens de Maranello, c’est sûr », a déclaré Leclerc.

« Mais au final, ils font encore plus la différence que nous et [it’s] quand nous sommes tous unis pour le même objectif que nous parviendrons à être très bons et que je crois que l’esprit est le bon en ce moment chez Ferrari, nous devons continuer à pousser comme ça et nous y arriverons.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

