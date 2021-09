Charles Leclerc “légèrement malade” sous contrôle médical

in

Charles Leclerc était sous surveillance médicale après s’être senti malade lors de la FP2 à Monza, mais semble maintenant prêt à participer aux qualifications de sprint.

Le premier jour de course pendant le week-end de course du Grand Prix d’Italie n’était pas idéal pour Leclerc car, alors qu’il atteignait la Q3 et se qualifiait P8, il a rencontré des problèmes avec sa voiture qui, selon lui, l’ont retenu.

Compte tenu de cela, il aurait espéré obtenir un bon kilométrage samedi matin en Fp2, mais il a finalement dû terminer sa séance plus tôt.

« J’ai besoin de boxer. Je ne peux pas l’expliquer ici”, a déclaré le Monégasque à la radio de l’équipe avant la fin officielle de la course.

Après, Ferrari a précisé qu’il avait commencé à se sentir « légèrement mal » et peu de temps après, il a été emmené au centre médical.

Il en a passé une partie avec les médecins avant de retourner au garage.

Une mise à jour de @tgruener (#AMuS) concernant Charles : “Il a été examiné au centre médical mais maintenant il est de retour dans le garage.” 🙏#ItalienGP – tamis. (@Vetteleclerc) 11 septembre 2021

Sa maladie signifie que les deux pilotes Ferrari ont passé du temps avec les médecins samedi matin, avec Carlos Sainz le faisant également après son crash en FP2.

Après avoir perdu le contrôle à la Chicane, l’Espagnol s’est engouffré dans les barrières, endommageant énormément l’avant de sa voiture et se blessant au passage.

Il a cependant reçu le feu vert et pourra participer aux qualifications de sprint si sa voiture est réparée, mais c’est un gros si.

Un gros crash a mis fin à la session FP2 de Carlos Sainz#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/AsGyYx95md – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

De tels problèmes n’auraient pas pu survenir sur une piste pire pour Ferarri, surtout avec le retour des Tifosi dans les tribunes cette saison.

En fait, Binotto pense qu’une bonne course à domicile est aussi importante qu’une bonne saison pour la Scuderia.

“Qu’est-ce que ça veut dire? Certainement beaucoup », a déclaré le patron de l’équipe Ferrari.

« C’est le Grand Prix à domicile, le Grand Prix d’Italie, c’est le circuit où la puissance, la vitesse, sont les plus importantes.

“Donc aussi bien que je dirais, en tant qu’ancien ingénieur moteur, cela a certainement été très important.

« Alors, certainement ici, vous savez que vous pouvez ressentir la passion des Tifosi.

« C’est un circuit où pour Ferrari, bien faire est presque aussi important que le reste du championnat.

« Mais oui, je pense que c’est génial d’être ici à Monza. C’est super d’être ici avec des fans dans les tribunes. C’est important pour nous d’avoir les tifosi qui nous soutiennent. C’est quelque chose qui est essentiel.

« Donc, c’est vraiment quelque chose d’important et de grand. »