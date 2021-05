Charles Leclerc: l’influence des pilotes monégasques n’est plus aussi forte

Charles Leclerc estime que les voitures et une meilleure préparation signifient que les pilotes ne peuvent plus faire une telle différence à Monaco.

Une critique de longue date de la Formule 1 a été que les performances des voitures continuent de dominer en tant que facteur le plus important du succès.

Mais en tant que site le plus court et le plus technique du calendrier de la Formule 1, les rues de Monte-Carlo ont été au cours des saisons précédentes une occasion rare pour les pilotes eux-mêmes de faire une plus grande différence et de prouver leur capacité.

Cela étant dit, Leclerc s’attend toujours à ce que la combinaison de machines et de pilotes bien préparés soit trop influente au GP de Monaco 2021 pour que des chocs majeurs se produisent.

“Je pense que c’était le cas à un moment donné, c’est encore un peu le cas aujourd’hui mais, malheureusement, il y a tellement de différences et les pilotes sont si bien préparés pour des circuits comme Monaco”, a-t-il déclaré à Codesport Monaco.

«Le pilote peut bien sûr rattraper deux ou trois dixièmes, mais quand on parle des écarts entre Red Bull, Mercedes et les autres, c’est très compliqué pour nous de faire la différence.

«D’autant que ce n’est pas comme s’il y avait deux mauvais pilotes dans chacune de ces équipes! Lewis [Hamilton] et Max [Verstappen] sont toujours dans de meilleures voitures. Mais tu ne sais jamais. En qualifications, tout est décidé sur un tour. Je vais tout donner et j’espère obtenir un bon résultat.

“Mais soyons réalistes: si Mercedes et Red Bull n’ont pas de problèmes, il sera très difficile de les défier.”

Monaco est bien sûr la course à domicile de Leclerc, mais même s’il n’était pas monégasque, il apprécierait quand même Monte-Carlo comme son lieu de prédilection pour la course.

«J’adore conduire à la limite de la voiture sans jamais pouvoir la dépasser car avec les murs, vous n’avez pas le droit de faire des erreurs», a-t-il déclaré.

«C’est le défi que j’aime en tant que pilote et c’est pourquoi Monaco a une place si spéciale dans mon cœur. Même si je n’étais pas monégasque, Monaco resterait ma piste préférée. Le ressenti du conducteur lorsqu’il roule à toute vitesse dans cette ville est incroyable. Je l’aime.”

Jusqu’à 7500 fans sont autorisés à assister au Grand Prix de Monaco tous les trois jours d’action en piste.

Et pour la première fois, Leclerc aura sa propre tribune au GP de Monaco 2021, offrant à ses fans une expérience interactive avec le pilote Ferrari.

“Je suis très heureux. C’est la première fois que j’aurai une tribune à mon nom », a-t-il déclaré.

«Malheureusement, l’année dernière, tout a été annulé. D’ailleurs, c’est le premier Grand Prix de l’année où nous aurons un peu de monde. À Barcelone, il y en avait très peu. Être ici à Monaco, chez moi, et savoir qu’il y aura des fans, ça me fait plaisir.

«La tribune Charles Leclerc signifie beaucoup pour moi. Enfant, je regardais le Grand Prix, espérant être un jour en Formule 1. Des années plus tard, j’y suis, avec Ferrari pas moins, et avec une tribune à mon nom et des gens qui me soutiennent!

«Cela fait plus d’un an et demi que nous n’avons plus personne sur le circuit et, même si je fais ce que j’aime et que j’ai beaucoup de chance de voyager dans une situation comme celle-ci, ce sera bien d’avoir des personnes de soutien dans les gradins à nouveau. Cela nous donne l’espoir que nous reviendrons à la normale très bientôt.

