Charles Leclerc, Max Verstappen : George Russell « mérite » une promotion

in

Charles Leclerc et Max Verstappen sont d’accord pour dire que le rythme de George Russell le justifie de prendre place aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2022.

La décision entre Russell et Valtteri Bottas pour la place à côté de Hamilton n’a pas encore été annoncée par Mercedes, et les deux pilotes n’ont pas révélé grand-chose lorsqu’ils ont été associés lors des conférences de presse de jeudi.

Russell n’a pas encore été surqualifié par un coéquipier de Williams et a réalisé plusieurs performances remarquables cette saison, manquant de peu les points avant de remporter une huitième place lors de la dernière course en Hongrie.

Le pilote Ferrari Leclerc pense que sa constance a justifié un entraînement avec l’équipe d’usine Mercedes l’année prochaine.

“C’est formidable si George obtient ce siège parce qu’il le mérite”, a déclaré Leclerc aux journalistes, cité par MotorsportWeek.

« C’est toujours très difficile de juger en Formule 1, parce que les voitures sont si différentes et évidemment avec George étant chez Williams, il est toujours difficile de juger à quel point il fait du bon travail.

« Il est toujours là et montre de bonnes choses et aussi dans le passé j’ai couru avec lui et je sais à quel point George est fort.

“Donc, il mérite vraiment cette place et je pense que ce serait formidable d’avoir un pilote aussi talentueux à ce siège.”

Tout sourire. Nous sommes de retour! pic.twitter.com/TB1DOvZdwR – George Russell (@GeorgeRussell63) 26 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Russell a été à l’arrière du peloton pendant la majeure partie de sa carrière en Formule 1 jusqu’à présent, mais Williams a fait des progrès pour revenir au milieu de terrain cette saison.

Verstappen, qui est actuellement enfermé dans un combat pour le titre avec le futur coéquipier potentiel de Russell, estime que le talentueux Britannique devrait conduire dans une voiture qui lui permet de se battre en tête du peloton.

“Bien sûr, George est très rapide et il ne peut pas rester où il est pour toujours, je pense qu’il mérite plus”, a déclaré Verstappen.

« En fin de compte, c’est à Mercedes de prendre l’appel, n’est-ce pas, donc ce n’est pas vraiment de mon côté.

“Mais c’est sûr que je le considère comme un pilote, et il est encore très jeune, il est donc naturel qu’à un moment donné, ils progressent, en particulier les bons pilotes.”