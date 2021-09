Charles Leclerc “n’a pas peur” pour 2022 mais Ferrari doit bien démarrer

in

Charles Leclerc a toutes les raisons de faire confiance aux plans de réussite de Ferrari à partir de 2022, mais un mauvais départ n’est pas une option.

La Scuderia a connu un parcours loin d’être fluide au cours des deux dernières années en Formule 1, avec son retour à la forme en 2019, marquant en fait le prélude de son déclin.

Les directives techniques relatives aux moteurs plus tard dans l’année verraient Ferrari s’éloigner de leur forme impressionnante, 2020 entraînant ensuite un effondrement dans le peloton du milieu de terrain inférieur.

Mais, avec le besoin désespéré d’une amélioration rapide, Ferrari a pu le trouver pour la campagne 2021, avec déjà deux pole positions au tableau grâce à Leclerc.

Le pilote monégasque est également monté sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a terminé P2 et P3 à son actif lors de sa première saison chez Ferrari.

Ainsi, Ferrari va certainement dans la bonne direction pour 2022, quand ils pensent que la nouvelle réglementation leur donnera les meilleures chances de se battre à nouveau pour des victoires et des titres.

Et Leclerc « fait confiance » à Ferrari pour réaliser cette ambition, mais ne pas le faire pourrait avoir un effet d’entraînement pendant de nombreuses années.

“Je n’ai pas peur. En tant qu’équipe, nous travaillons très bien », a-t-il déclaré à RTBF Sport.

« Nous devons avoir confiance dans le travail que nous faisons et je le suis.

« C’est une énorme opportunité non seulement pour nous mais pour tout le monde sur la grille et j’espère que nous lancerons cette nouvelle ère de la meilleure façon possible.

“Nous aurons ces voitures pendant plusieurs années, nous devons donc bien commencer l’ère, mais oui, je fais confiance à l’équipe!”

Ferrari est dans une bataille acharnée avec McLaren pour la P3 dans le championnat des constructeurs, bien que depuis mai, ils se concentrent presque entièrement sur 2022.

Et donc, le patron de l’équipe Mattia Binotto a précédemment déclaré que ce serait un “échec” si Ferrari ne se disputait pas les titres 2022.

“Ce n’est pas un mystère, notre objectif est de remporter le titre mondial le plus tôt possible”, a déclaré Binotto, via Scuderia Fans.

« Nous visons fortement pour 2022, en raison de la nouvelle réglementation aérodynamique.

« Se battre pour le titre l’année prochaine est un must. Nous travaillons dur pour cela : ne pas le faire signifierait avoir tout fait de travers. Un échec.”