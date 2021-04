Charles Leclerc n’était pas prêt pour le redémarrage en raison d’un problème de radio

Charles Leclerc a été surpris par le redémarrage progressif à Imola en raison de problèmes de communication avec son équipe via la radio.

La deuxième course de la saison a reçu un drapeau rouge à mi-chemin après l’accident entre George Russell et Valtteri Bottas, et avec Lewis Hamilton dans le gravier quelques tours plus tôt, Leclerc était en P2.

Il a perdu la position au redémarrage, étant dépassé par Lando Norris, mais cela pourrait bien avoir quelque chose à voir avec le fait qu’il ne s’attendait pas à ce que les choses reprennent.

le Ferrari Le pilote a été entendu se plaindre d’un bourdonnement avant de quitter les stands pour le redémarrage, et le problème a empêché Ferrari de communiquer avec son pilote.

Mattias Binotto a confirmé que cela laissait Leclerc complètement hors de la boucle de ce qui se passait.

“Charles n’avait pas de radio”, a déclaré le directeur de l’équipe sur motorbox.com.

«Nous ne pouvions pas communiquer avec lui et il ne savait même pas que ce serait un départ lancé et non un départ arrêté.

«Il l’a réalisé au fur et à mesure qu’ils allaient, les situations [like ]qui compliquent la vie d’un conducteur.

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Sans un tel problème, Leclerc aurait non seulement gardé P2 de Norris au redémarrage, mais aurait également pu être en tête.

Derrière la Safety Car, Max Verstappen a commis une erreur et est sorti de la piste. Plutôt que de le dépasser, Leclerc releva et laissa le Néerlandais se remettre en place.

Par la suite, Norris a dit qu’il ne l’aurait pas fait.

«J’avais une belle vue – c’est assez drôle», a-t-il déclaré. «Je pense que Charles aurait pu passer, à mon avis.

À ce stade, Max était hors de contrôle et allait à gauche et Charles ne pouvait pas simplement appuyer sur les freins et ralentir et s’arrêter, à un moment donné, il doit dépasser Max parce qu’il faisait face à la barrière pendant une bonne partie du virage.

«Je ne sais pas – nous devons peut-être demander aux responsables quelle est la décision exacte.

«Mais sortir de la piste, alors ce sont les quatre roues hors piste et l’exemple d’hier [where Norris lost his best Q3 time for fractionally running too wide at Piratella].

«Mais en même temps, Max allait très lentement, c’est comme si Leclerc aurait pu le dépasser à ce moment-là.

“Je ne suis pas sûr. Si j’étais en P2, je pense que j’y serais allé, car vous avez alors une chance de gagner. Alors, c’est un risque [that’s] valoir la peine.”

Si Leclerc s’attendait à un départ arrêté, il aurait dû aligner P2 sur la grille derrière Verstappen même s’il dépassait le Néerlandais à ce moment-là, ce qui peut expliquer son hésitation à le faire.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.