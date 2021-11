Charles Leclerc nie tout désaccord sur les commandes de l’équipe Ferrari

Charles Leclerc a nié avoir brièvement ignoré les ordres de laisser passer son coéquipier Carlos Sainz lors du Grand Prix du Mexique.

Après s’être qualifié derrière Sainz, Leclerc l’a devancé au départ alors que l’Espagnol a été contraint de soulever pour éviter l’incident entre Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo.

Il est resté devant pendant un moment mais, avec Sainz sur des pneus plus frais et plus rapides, on lui a demandé de laisser son Ferrari coéquipier à 16 tours de la fin pour tenter de prendre la P4 à Pierre Gasly.

Le Monégasque l’a fait, mais pas dans l’immédiat, restant devant jusqu’à environ quatre tours après avoir reçu l’ordre sur la radio de l’équipe. Il dit que c’était uniquement parce qu’il passait les retardataires au départ et qu’on lui a ensuite dit d’attendre.

« Cela a déjà été discuté auparavant », a-t-il déclaré après la course.

« Il n’y a donc eu qu’un seul tour où ils m’ont demandé de le laisser passer mais je dépassais, je pense, une voiture drapeau bleu devant moi, donc je ne l’ai pas fait ce tour. Et puis le tour suivant, on m’a demandé de ne plus le faire et nous l’avons fait un peu plus tard.

« Mais dans l’ensemble, tout était clair et dès qu’on m’a demandé, je l’ai fait.

Un gros travail d’équipe ce week-end Quatre pour aller. Continuons! #essereFerrari 🔴 #MexicoGP pic.twitter.com/AXcO5pZS2O – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 novembre 2021

Sainz n’a finalement pas pu rattraper Gasly et a donc rendu la P5 à Leclerc avant la fin de la course.

Le pilote de 24 ans est satisfait de la stratégie adoptée par l’équipe, estimant qu’ils ont tout fait pour essayer de décrocher la P4, et déclare que le travail d’équipe entre les deux pilotes montre qu’il y a un bon esprit d’équipe dans le camp Ferrari.

« De mon côté, nous [stopped] très tôt pour essayer de mettre un peu de pression sur Pierre devant pour qu’il s’arrête et laisse Carlos aller longtemps, pour créer aussi un delta de pneus pour la fin de la course », a-t-il ajouté.

« Tout s’est plutôt bien passé mais une fois que nous sommes allés à fond, de mon côté j’ai énormément lutté, Carlos un peu moins, mais nous n’avions toujours pas le rythme de Pierre devant, donc nous n’avons pas tout à fait réussi.

« Mais je pense qu’aujourd’hui, cela montre le bon esprit d’équipe et oui, c’est bon à voir. Nous avons tout maximisé aujourd’hui, je pense.

Le directeur de l’équipe Mattia Binotto a dit des choses similaires à son pilote, déclarant qu’il n’y avait jamais eu de problèmes avec les commandes de l’équipe.

« On en a parlé dans la matinée, c’était une décision commune qu’un des deux pilotes se serait arrêté tôt, c’était le cas de Charles, pour forcer tant bien que mal Gasly à s’arrêter, l’autre pilote aurait mis longtemps pour avoir l’avantage de pneus neufs à la fin de la course », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« On a décidé que si quelqu’un récupérait, on l’aurait laissé passer pour voir si on réussissait à rattraper le pilote devant, donc Gasly, si ce n’était pas le cas, on aurait rendu la position. Nous l’avons fait.

« Les deux ont accepté et partagé cela, nous l’avons fait pendant la course sans beaucoup de discussions. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla