Charles Leclerc pense que Lando Norris peut se sentir “très, très coupable”

Charles Leclerc a déclaré que Lando Norris “pourrait se sentir très, très coupable” après que sa décision de ne pas se rendre en Russie l’ait fait perdre la victoire à lui et à son équipe.

Après que l’équipe britannique ait gagné pour la première fois depuis 2012 à Monza grâce à Daniel Ricciardo, Norris semblait prêt à leur donner leur deuxième d’affilée à Sotchi, en tête pendant la majeure partie de la course.

Cependant, dans les phases finales, il s’est mis à pleuvoir, et alors qu’il était le plus rapidement aux stands pour les pneus intermédiaires, il a pris la décision d’essayer d’atteindre la ligne d’arrivée en slicks.

Il s’est avéré être le mauvais lorsqu’il est parti et a été contraint de s’arrêter peu de temps après, ce qui l’a fait chuter à la 7e place tandis que Lewis Hamilton a remporté sa 100e victoire dans le sport.

Leclerc dit que le joueur de 21 ans pourrait bien se sentir coupable de ce qui s’est passé, mais il est sûr qu’il montera sur la plus haute marche du podium le plus tôt possible.

“Évidemment, je peux imaginer ce qu’il ressent”, a déclaré le pilote Ferrari aux journalistes à Sotchi, cité par Autosport.com.

«Il fait probablement partie du processus de décision dans ce type de situations, et il pourrait se sentir très, très coupable.

“Mais c’est un pilote incroyable. Je pense qu’il l’a montré très souvent cette saison. Il a connu une saison très solide et je suis sûr qu’il en tirera des leçons.

“C’est juste une question de temps avant sa première victoire, alors oui, je ne pense pas qu’il devrait se sentir si déprimé après la course qu’il a faite.”

Norris n’est pas le seul pilote à manquer sa première victoire de manière déchirante ces dernières années, Leclerc l’ayant fait à plusieurs reprises en 2019 et Georges Russel subi le même sort à Bahreïn l’année dernière.

Compte tenu de cela, l’homme de Williams peut comprendre ce que traverse son compatriote, mais comme Leclerc, il ne doute pas qu’il deviendra un vainqueur de course à l’avenir.

“C’est le pire cauchemar de tout pilote en tête d’une course et la pluie commence à tomber, donc je me sens vraiment mal pour lui”, a déclaré le pilote à destination de Mercedes.

« J’y suis allé l’année dernière. Je sais ce que ça fait. Il aura encore beaucoup de victoires à venir.

