Charles Leclerc prédit un “retour à la réalité” pour Ferrari au GP de France

Après deux pole positions consécutives, Charles Leclerc pense que lui et son équipe Ferrari seront « de retour à la réalité » au Grand Prix de France ce week-end.

Leclerc a eu deux séances de qualification exceptionnelles respectivement à Monaco et à Bakou, ce qui a conduit son coéquipier Carlos Sainz à surnommer le pilote monégasque comme le meilleur qualifié en Formule 1.

Bien que Ferrari ne soit pas considéré comme étant au niveau de Mercedes et Red Bull, ils ont montré qu’ils n’étaient pas loin derrière.

Le pilote monégasque a remporté une P4 respectable la dernière fois en Azerbaïdjan, et il a minimisé les chances de succès de Ferrari dans le cadre plus traditionnel du Castellet, plutôt que sur les pistes de rue.

Ferrari a dépassé McLaren au classement des constructeurs et, bien qu’ils aient montré des signes de progrès, Leclerc n’attend pas les mêmes niveaux de performance de la Scuderia ce week-end.

“Je pense que ce sera un peu un retour à la réalité”, a déclaré Leclerc aux journalistes avant le Grand Prix de France.

« Cela fait deux [strong] week-ends – à Monaco, nous ne nous attendions pas à être aussi compétitifs, et à Bakou, nous ne nous y attendions certainement pas.

« À Bakou, nous nous attendions à un retour à la réalité, mais en fait, j’ai l’impression que ce week-end sera malheureusement le week-end où nous reviendrons à la réalité – où nous aurons un peu plus de mal par rapport aux deux derniers week-ends.

“Le [corners] sont un peu plus à vitesse moyenne ici, c’est un peu plus une piste normale donc je m’attends à lutter un peu plus ce week-end.

Trois de suite, à commencer par la France 🇫🇷 pic.twitter.com/VaKuz1EXam — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 16 juin 2021

Lorsqu’on lui a demandé combien de lutte il voulait dire – que ce soit en dehors des points ou plus bas dans le top 10 – il a répondu : « J’espère vraiment ne pas en dehors des points ! J’ai l’impression que nous allons vraiment être la quatrième ou troisième équipe à combattre avec McLaren ou AlphaTauri, ces mêmes équipes avec lesquelles nous nous battons, [along] avec un écart plus important avec les deux meilleures équipes, Mercedes et Red Bull.

Les fans seront également présents au Paul Ricard ce week-end. La fréquentation a été plafonnée à 15 000 par jour, mais Leclerc a hâte de revoir certains supporters dans les tribunes alors que la Formule 1 cherche à revenir à un état plus normal.

Il a déclaré: «Bien sûr, c’est incroyable [to have fans] chaque fois que vous vivez de bons moments et que vous vous encouragez, ou que vous êtes mauvais, c’est toujours un très, très bon sentiment.

“Nous ne pouvons pas les entendre mais nous pouvons certainement les voir depuis la voiture, depuis les stands et voir enfin les gens autour sera bien.”

