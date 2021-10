Charles Leclerc prévient que la route de Ferrari vers les combats pour le titre de Formule 1 “encore très longue”

2021 a peut-être été une campagne positive pour Ferrari, mais Charles Leclerc affirme que la route vers les combats pour le titre est “encore très longue” pour l’équipe.

Après un désastre d’une saison en 2020, cette année a été bien meilleure pour l’équipe italienne, qui a remonté au sommet du milieu de terrain et remporté les pole positions et les podiums.

Leclerc dit que sa voiture s’est en effet beaucoup mieux sentie en termes de rythme et de régularité, et est convaincu que la Scuderia va dans la bonne direction.

Cela étant dit, il pense toujours qu’il faudra encore longtemps avant qu’ils ne se battent à nouveau pour les titres.

“C’est différent”, a-t-il déclaré.

« Déjà dès la première course, je me sentais plus en confiance avec cette voiture. Les performances globales ont été meilleures et nous avons également été plus constants par rapport à l’année dernière, donc c’est bon de le voir.

« Cela montre que nous travaillons dans la bonne direction. La route est encore très longue jusqu’à atteindre nos objectifs qui est de se battre à nouveau pour le titre

“Mais cela a été un bon pas en avant par rapport à l’année dernière et maintenant nous devons continuer à travailler dans cette direction.”

+𝟰𝟱 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀. ?? Un travail d’équipe incroyable tout le week-end et un premier doublé pour n’importe quel constructeur cette saison. pic.twitter.com/EwBy6J7VJJ – McLaren (@McLarenF1) 14 septembre 2021

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de la Formule 1

Leclerc et co ont passé l’année dans une bataille pour P3 dans le championnat des constructeurs avec McLaren.

C’est celui qu’ils sont en train de perdre, l’équipe britannique détenant une avance de 17 points et demi grâce à son récent doublé au Grand Prix d’Italie.

Le Monégasque dit que leurs rivaux si forts n’est pas bon pour Ferrari, mais est au moins heureux qu’ils puissent les défier.

“Ils font une très bonne saison malheureusement mais c’est bien que nous ayons une telle bagarre”, a poursuivi Leclerc.

« Nous avons été très, très proches pendant toute la saison. A Monza, ils ont été très forts et nous allons essayer de nous rattraper maintenant.

“Évidemment, ils sont très rapides, très réguliers aussi, donc maintenant c’est notre travail d’essayer de maximiser chaque week-end et j’espère que nous pourrons revenir devant eux à la fin du championnat.”

La bataille intra-équipe chez Ferrari est également serrée, Leclerc traînant actuellement son coéquipier Carlos Sainz de 8,5 points à la surprise de beaucoup.

Verdict PlanetF1