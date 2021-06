Charles Leclerc prudent sur l’idée de répéter le podium en Autriche

in

Charles Leclerc a déclaré qu’il ne se laisserait pas emporter par ses chances en Autriche, après avoir terminé P2 à Spielberg en 2020.

Leclerc et Lando Norris ont tous deux décroché un podium au Grand Prix d’Autriche au début de la saison dernière lors d’une course spectaculaire au Red Bull Ring, malgré le fait que Leclerc conduisait une Ferrari non compétitive à l’époque.

Bien qu’il ait décroché deux pole positions cette saison – à Monaco et en Azerbaïdjan – son rythme de course n’a pas tout à fait répondu aux attentes de ses performances en qualifications.

Ferrari entame le week-end en Autriche après une course décevante en France. Carlos Sainz et Leclerc s’étaient respectivement qualifiés P5 et P7 au Paul Ricard, mais ils ont subi de graves problèmes de dégradation des pneus et les deux pilotes ont terminé en dehors des points – le pilote monégasque ayant finalement été doublé dimanche.

“Oui l’année dernière, je suis arrivé deuxième mais, disons, j’ai eu un peu de chance d’avoir terminé deuxième”, a déclaré Leclerc, cité par GPFans. « Nous avons fait du bon travail en équipe, mais il y avait aussi un peu de chance dans ce résultat.

« Alors, ne nous laissons pas trop emporter par ça. Venant du week-end [in France], c’était très difficile avec le rythme de course, nous cherchons des réponses.

“Nous allons analyser cela et essayer d’utiliser les trois jours dont nous disposons de la meilleure façon possible avec l’équipe pour essayer de comprendre ce que nous pouvons essayer avant le week-end de course en Autriche.”

Montrez votre soutien à Charles Leclerc avec sa collection officielle de marchandises sur le magasin de Formule 1

Les pneus ont été un gros sujet de discussion dans tout le paddock en France après que Pirelli a augmenté leurs pressions de fonctionnement minimales et que plusieurs pilotes ont affirmé qu’ils avaient des problèmes d’adhérence en course.

Le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré que les problèmes de pneus de Ferrari n’étaient pas liés aux changements de Pirelli et que l’équipe pourrait ne pas être en mesure de résoudre leur problème au cours de la saison 2021, ce qui permet aux problèmes de la Scuderia de continuer en Autriche.

Malgré cela, Leclerc reste optimiste quant à la recherche d’une solution.

“J’espère que nous trouverons quelque chose qui nous aidera pour la course”, a déclaré Leclerc. « Nous avons une fenêtre très étroite où nous avons réussi à faire fonctionner les pneus.

« D’une manière ou d’une autre, il est très difficile pour nous d’être dans cette fenêtre particulière pour les faire fonctionner. Nous n’avons clairement pas réussi à les mettre dans cette fenêtre [in France] et nous avons vraiment lutté contre la dégradation plus que les autres.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !