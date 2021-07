Charles Leclerc réagit aux premières simulations de la voiture 2022

in

Charles Leclerc a déclaré que la nouvelle génération de voitures de Formule 1 était “très différente” après avoir passé du temps dans le simulateur.

Pour 2022, la Formule 1 introduira des réglementations entièrement repensées qui, espèrent-elles, ouvriront la voie à des voitures qui pourront suivre et dépasser plus facilement, avec des écarts plus petits sur toute la grille.

Et bien que la saison 2021 n’ait pas encore atteint sa mi-parcours, les équipes se concentrent déjà fortement sur leur capacité à démarrer avec un solide challenger 2022.

Ferrari fait partie des équipes qui espèrent que ces changements de règles leur ouvriront la porte pour revenir en tête de la grille, et Leclerc a déjà mis en place un travail de simulation pour aider au développement.

Il a confirmé que la nouvelle voiture se sent en effet “très différente”.

“Oui, nous l’avons fait”, a-t-il répondu lorsque des journalistes autrichiens lui ont demandé si les pilotes Ferrari avaient été au volant d’une voiture simulée en 2022.

«Mais c’est encore très, très tôt. C’est très différent.

« Ensuite, je pense que c’est un point d’interrogation pour tout le monde, que nous nous développions bien ou non. Comme je le disais, c’est un projet tellement différent, il n’en est qu’à ses débuts, donc personne ne sait où nous nous positionnons par rapport aux autres. Mais nous y travaillons.”

Bien que le travail sur la voiture à ce stade dépende fortement des ingénieurs, Leclerc a assuré que lui et son coéquipier Carlos Sainz peuvent toujours jouer un rôle avec les retours qu’ils fournissent des sessions de simulation.

“C’est difficile car pour l’instant ce ne sont que des chiffres et des prédictions, mais nous pouvons certainement donner notre retour, notamment dans le simulateur”, a-t-il déclaré.

“[We’re lucky] avoir un très bon simulateur chez Ferrari et nous pouvons essayer différentes choses dans ce simulateur et là, la contribution du pilote est très, très importante.

« Ensuite, sur d’autres choses, pour l’instant, il est très tôt pour nous de dire quelque chose. La seule chose que nous pouvons faire est d’essayer de travailler de la meilleure façon possible avec Carlos pour essayer d’expliquer quelles sont les faiblesses de la voiture de cette année, essayer de comprendre pourquoi nous avons ces faiblesses et essayer de ne pas reproduire ces erreurs pour la voiture de l’année prochaine. même si le projet est complètement différent.

« Donc, je dirais que sur le simulateur, nous avons une contribution assez importante – et nous pouvons beaucoup aider, et aussi avec les commentaires de cette année pour essayer d’aider l’équipe à travailler dans la bonne direction et pour qu’ils sachent exactement ce que ils doivent aller vite.

Montrez votre soutien à Charles Leclerc avec sa collection officielle de marchandises sur le magasin de Formule 1

En attendant, Leclerc a révélé que Ferrari essayait toujours de comprendre exactement comment ils avaient réussi à s’améliorer autant entre les Grands Prix de France et de Styrie.

Au Paul Ricard, la Scuderia n’a pas pu figurer dans le top 10, mais une semaine plus tard, au Red Bull Ring, elle volait dans ce peloton de milieu de terrain avec Sainz terminant P6 et Leclerc P7.

La Formule 1 reste en Autriche pour le Grand Prix d’Autriche ce week-end, mais Ferrari n’a pas encore obtenu toutes les réponses qu’elle attend après la première visite.

« Il y a eu beaucoup de travail entre le Paul Ricard et l’Autriche, confirme Leclerc.

« Bien sûr, je ne pense pas que nous nous attendions à une telle étape, mais c’est aussi le résultat du travail de l’équipe. Mais il ne faut pas non plus s’emballer.

« Aussi grosse qu’elle ait été, dans le mauvais sens, au Paul Ricard, ça a été une très, très bonne surprise aussi dimanche dernier. Mais nous devons comprendre exactement comment nous avons réussi à obtenir ce résultat dimanche.

“Nous pensons que certaines choses aident cette performance dimanche dernier, mais nous n’en comprenons pas l’ensemble, donc d’abord pour essayer de reproduire ce type de performance de manière cohérente tout au long de l’année, nous devrons comprendre pourquoi nous avons réussi à fais ça le dimanche.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !