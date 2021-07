Charles Leclerc “réaliste” sur le rythme de Ferrari en Hongrie

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont admis que, même si le Hungaroring devrait convenir aux atouts de Ferrari, ils ne prennent pas d’avance sur leurs perspectives.

Le vendredi a été mitigé de la part de la Scuderia, puisque Leclerc et Sainz ont pris une impressionnante P4 et P7 lors des premiers essais, mais aucun des deux pilotes n’a pu entrer dans le top 10 lors de leurs simulations de qualification en FP2.

Leclerc a brillamment conduit pour prendre la P2 derrière Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne et, bien qu’il soit visiblement frustré de ne pas avoir remporté la victoire ce jour-là, il ne s’attend pas à des miracles de sa SF21 cette fois-ci à Budapest.

“Je n’aime pas rêver, je préfère être réaliste”, a déclaré Leclerc à Sky Italia avant le week-end. « C’est sûr que c’est une piste qui sur le papier est l’une des meilleures pour nous.

« Je ne pense pas que nous devions nous attendre à un niveau de performance comme celui de Monaco ou Silverstone où nous nous battons pour le podium car Mercedes et Red Bull restent les voitures les plus fortes. Mais tu ne sais jamais.

« Bien sûr, s’il y a une opportunité, je vais saisir cette opportunité. Mais ce que nous pouvons viser à coup sûr et notre objectif le plus important aujourd’hui est d’essayer d’être en avance sur tout le milieu de terrain, que nous nous battons en ce moment et c’est un objectif réaliste et nous pensons que nous pouvons le faire.

Vendredi terminé. Voici où nous avons terminé pendant #FP2 👇#essereFerrari 🔴 #HungarianGP pic.twitter.com/PdB4btE0fJ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 30 juillet 2021

Sainz a été sur les talons de Leclerc tout au long de la saison jusqu’à présent dans le championnat des pilotes, le duo ayant creusé l’écart avec McLaren devant eux dans le championnat des constructeurs après leur solide sortie à Silverstone.

Leclerc a décroché la pole position dans les réglages d’appui élevé de Monaco plus tôt dans l’année et, la Hongrie présentant des caractéristiques similaires à celles de Monte Carlo, Sainz estime que Ferrari devrait être à la recherche d’être “le meilleur du reste” derrière Red Bull et Mercedes dimanche. .

“C’est un circuit plus Ferrari que les précédents, c’est sûr”, a-t-il déclaré. « Une piste Ferrari comme Monaco, je ne pense pas. Parce que le Hungaroring n’est pas Monaco, ce n’est pas Bakou, les virages sont beaucoup plus rapides qu’à Monaco et Bakou.

« Donc, nous ne pouvons pas dire que c’est une piste Ferrari mais c’est sûr que c’est une meilleure piste que les précédentes. Je pense que oui. Je pense que ça doit être notre objectif.

“Les voitures avec plus d’appuis comme Red Bull et Mercedes seront devant, mais nous essaierons d’être là dans la lutte ou juste derrière elles.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla