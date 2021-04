Charles Leclerc reçoit un cadeau très spécial de Ferrari

Charles Leclerc a reçu un ajout très spécial à sa collection garage de la part de Ferrari – sa SF90 victorieuse de la saison 2019.

Leclerc gardera de très bons souvenirs de la SF90 ayant remporté des courses dos à dos avec elle lors du Grand Prix de Belgique 2019 et, plus particulièrement, de la course à domicile de Ferrari lors du Grand Prix d’Italie 2019.

Il a été le premier vainqueur Ferrari à Monza depuis Fernando Alonso en 2010 et la victoire l’a aidé à le conduire plus loin dans le cœur des fidèles de Tifosi.

Vendredi, Leclerc a taquiné sur Instagram qu’il venait de recevoir «quelque chose de spécial» de la Scuderia.

Et il a révélé plus tard que «quelque chose de spécial» était le SF90 lui-même.

Sur sa mémorable victoire à Monza, Leclerc a déclaré que cela lui avait donné «des frissons» en passant le drapeau à damier en P1.

«C’est très difficile de trouver les mots pour décrire ce que j’ai ressenti pendant cette course [at Monza]», A déclaré Leclerc à Autosport.

«J’avais beaucoup de pression – toute l’équipe avait beaucoup de pression – parce que évidemment nous étions en Italie, Ferrari est énorme en Italie, et tout le monde voulait que nous gagnions donc il y avait une grosse pression autour de toute l’équipe.

«La semaine a commencé le lundi, ce qui est assez différent des autres grands prix car normalement, en tant que pilotes, nous partons le jeudi, mais nous avons commencé le lundi avec des événements à Milan et des choses comme ça.

«Donc, la pression montait. Ensuite, faire la pole était déjà quelque chose de spécial, mais ensuite je devais me concentrer sur la course et en course je n’avais plus d’espace pour respirer. J’ai eu Lewis toute la course à moins de deux secondes, je pense, donc beaucoup de pression.

«Et puis être sur le podium, avoir finalement remporté la course, et voir l’armée rouge sous le podium était quelque chose d’extrêmement spécial.

«Cela m’a donné des frissons et m’a fait réaliser ce que c’est que d’être un pilote Ferrari, ce que j’ai bien sûr réalisé un peu avant, mais je pense que vous le réalisez vraiment une fois que vous gagnez à Monza et voyez la passion. [that] vous pouvez vraiment voir dans les yeux des gens – la passion qu’ils ont pour la marque.

«C’est incroyable à voir.»

Ferrari offrir à ses pilotes une voiture de Formule 1 n’a rien de nouveau.

En 2020, Kimi Raikkonen a reçu le SF71H dans lequel il a remporté le Grand Prix des États-Unis 2018.

