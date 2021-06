Charles Leclerc se méfie du rythme de dissimulation «très rapide» de McLaren

Charles Leclerc a discuté de son dernier accident à Bakou mais, plus intrigant, du rythme caché de McLaren à Bakou.

Le pilote monégasque espère que son passage dans les barrières, qui a détruit l’aileron avant de la Ferrari, sera sa seule erreur coûteuse du week-end, car il garde un mauvais souvenir de cet accident de qualification en 2019 la dernière fois que la Formule 1 était en Bakou.

Mais le faisant passer pour un simple cas d’être trop à l’aise sur les freins au virage 15, Leclerc a déclaré que la pratique est conçue pour ces erreurs.

“En fait, je me sentais assez à l’aise dans la voiture aujourd’hui, en particulier au freinage, peut-être un peu trop confortable et j’ai poussé un peu trop dans le virage 15”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Mais au final c’est à ça que servent les essais libres, j’ai un peu essayé les limites, j’étais sur un bon tour sur celui-là.”

Dans l’ensemble, ce fut une journée fantastique pour Ferrari alors que Leclerc a terminé la FP2 en P4, à deux dixièmes de son coéquipier Carlos Sainz qui n’était qu’à 0,128 seconde de la référence de Sergio Perez.

Alors, les fans de Ferrari devraient-ils s’enthousiasmer pour la poursuite de l’héroïsme monégasque de l’équipe ?

“Pas encore”, a été la réponse de Leclerc.

« C’est définitivement mieux que ce à quoi nous nous attendions, mais ce ne sont que les FP1 et FP2.

“Je pense que McLaren est très, très rapide mais ils ne l’ont pas montré pour une raison quelconque aujourd’hui.

“Mais j’ai l’impression qu’ils sont encore un peu en avance sur nous ici, nous devrons donc attendre et voir demain. Certainement Red Bull, et Mercedes, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, mais ils seront devant, et essentiellement un combat avec McLaren, c’est notre principal concurrent.

“Nous devons nous assurer que tout est parfait, car ils font peu d’erreurs cette année.”

Un vendredi solide pour les gars de Bakou 💪🇦🇿#FP2 🏁 @CarlosSainz55 P3 et @Charles_Leclerc P4#essereFerrari 🔴 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Hiqpfw1U9L – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 4 juin 2021

Sainz a convenu que le rythme de Ferrari dépassait les attentes pour le week-end, mais l’Espagnol a clairement indiqué qu’ils ne sont pas aussi compétitifs qu’ils l’étaient à Monaco.

“Nous sommes peut-être un peu plus rapides que prévu, mais il est vrai aussi que j’ai eu quelques remorquages ​​dans mes bons tours, les longs runs nous n’avons pas vu clairement le rythme, alors peut-être que l’ensemble n’est pas aussi clair comme il peut l’être », a-t-il déclaré.

“Mais nous ne sommes certainement pas aussi rapides qu’à Monaco, c’est sûr, je pense que Red Bull est à la fois plus rapide à court et à long terme.”

