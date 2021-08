Charles Leclerc a décrit “l’incroyable défi” de se voir confier la tâche de redonner un succès durable à Ferrari à l’avenir.

Leclerc et Carlos Sainz ont largement excellé dans leurs voitures cette saison après la pire performance des constructeurs de Ferrari en 40 ans, et le pilote monégasque se sent un « devoir » de remettre la Scuderia en tête du peloton de Formule 1.

Dans l’état actuel des choses, le double vainqueur du Grand Prix a trois points de retard sur son coéquipier Sainz à la mi-saison et Ferrari est à égalité avec McLaren dans le championnat des constructeurs dans la bataille pour la P3, derrière Mercedes et Red Bull.

Leclerc a décroché jusqu’à présent deux pole positions en 2021 et s’il sait qu’il est actuellement incapable de se battre régulièrement aux avant-postes avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, Jock Clear pense que le pilote Ferrari est plus que capable de se battre contre eux. avec les bonnes machines.

De même, Leclerc est confiant que lui et l’équipe sont prêts à relever le défi d’essayer de reprendre le chemin de la victoire le plus tôt possible.

“Évidemment, j’adorerais être dans la lutte pour le titre avec eux et c’est formidable de voir qu’il y a en fait une bataille”, a déclaré Leclerc à The Race.

« D’un autre côté, je suis très heureux d’où j’en suis maintenant et c’est un défi incroyable d’avoir le devoir de ramener Ferrari au sommet. L’histoire ne sera meilleure que si nous y parvenons en équipe.

“Nous allons continuer à travailler et je suis sûr que le bonheur viendra très bientôt.”

Sérieux ➡️ Sourires#F1 #WorldPhotographyDay https://t.co/VlelLW32VC pic.twitter.com/tKGZWth63c – Formule 1 (@F1) 19 août 2021

Montrez votre soutien à Charles Leclerc avec sa collection officielle de marchandises sur le magasin de Formule 1

Ferrari a amélioré à la fois ses résultats et sa régularité cette année, Sainz et Leclerc étant montés sur le podium à trois reprises entre eux et figurant dans les points presque course par course.

Avec ces avancées, le joueur de 23 ans pense que l’équipe est un endroit complètement différent par rapport à la même période la saison dernière.

“Les dernières courses montrent que nous faisons quelque chose de bien”, a déclaré Leclerc. « Nous avons travaillé très dur.

« Si vous regardez où nous avons commencé au début de l’année dernière et où nous en sommes maintenant, c’est une situation très différente et je pense que c’est parce que, et grâce à, tout le travail de l’équipe.

«Je suis donc convaincu que tout ce que nous faisons va dans la bonne direction. Cela ne nous donne aucune certitude que ce sera beaucoup mieux l’année prochaine, mais j’ai l’impression que si nous continuons à travailler comme ça, j’espère que nous serons de retour là où je veux être, c’est-à-dire gagner régulièrement très bientôt.