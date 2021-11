Charles Leclerc est « en colère » contre lui-même et s’est excusé auprès de son équipe après s’être seulement qualifié en P8 pour le Grand Prix du Mexique.

Ferrari avant le week-end de course à Mexico, on s’attend généralement à ce qu’il soit l’équipe la plus rapide derrière les deux premiers, et les résultats de Carlos Sainz en FP2 et FP3 suggèrent que c’était le cas, il a terminé à la fois en P5 derrière seulement les voitures Red Bull et Mercedes .

Leclerc, qui a chuté en FP1, avait cependant eu du mal à suivre le rythme de son coéquipier et cela est resté vrai en qualifications, Sainz assurant la 6e place derrière Pierre Gasly mais le Monégasque n’a pu prendre que la 8e place, battu par Daniel Ricciardo.

Il dit qu’il s’est senti plus à l’aise avec la voiture au cours de cette séance mais, même s’il a rencontré du trafic, il a pris l’entière responsabilité de ne pas avoir réalisé un meilleur tour quand cela était important.

« C’est sûr que dans le dernier secteur, avoir une voiture devant ne m’a pas aidé, mais je dois dire que c’est de ma faute, je ne peux que m’énerver, je n’étais pas assez bon », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Dans le premier secteur, je faisais le tour que je voulais, tout se passait bien, j’étais un dixième et demi plus rapide que le tour que j’avais fait avant, donc nous étions là. Ensuite, j’ai fait des erreurs que je n’aurais pas dû faire en Q3.

« Je suis désolé pour l’équipe car nous avons fait un excellent travail depuis FP1. Je n’étais pas du tout à l’aise avec la voiture, j’ai fait beaucoup d’erreurs en FP1, FP2 et FP3. En qualifications, j’ai enfin retrouvé le feeling, j’étais très compétitif jusqu’à cette erreur.

« Donc, je suis désolé, je vais essayer d’en tirer des leçons. »

#Quali est fini à Mexico @Carlossainz55 P6@Charles_Leclerc P8 pour le #MexicoGP de demain 👊#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/asxv4DNFfH – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 6 novembre 2021

Sainz a sans aucun doute semblé le plus à l’aise des deux tout au long du week-end, mais s’il a surpassé son coéquipier, il n’était pas non plus entièrement satisfait de son résultat de samedi.

Après ses performances d’entraînement, il s’attendait à obtenir une place parmi les cinq premiers et a été frustré après avoir été devancé par Gasly dans ce qu’il a décrit comme la qualification la plus difficile de sa vie, au cours de laquelle il a perdu de la puissance au début.

« Pour le sentiment que j’ai eu, pour la situation que j’ai eue en Q1 et Q2 et tout ça, je dois dire que P6 est une bonne position de départ », a-t-il déclaré.

« Mais c’est vrai qu’en tant que pilote, après avoir été rapide en FP3 et FP2, j’en attendais un peu plus.

« Cela a probablement été la qualification la plus difficile de ma vie, car beaucoup de choses se sont passées. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla