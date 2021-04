Charles Leclerc soutient Carlos Sainz pour des victoires en course chez Ferrari

Charles Leclerc pense que Carlos Sainz a le talent pour gagner des courses pour Ferrari une fois qu’ils ont tous les deux la bonne voiture pour se battre en piste.

Sainz, un nouveau venu de McLaren, et Leclerc sont les plus jeunes pilotes de Formule 1 de l’histoire de la Scuderia et ont commencé leur vie en tant que duo Ferrari avec une double points au Grand Prix de Bahreïn.

Alors que la SF21 semble déjà être une amélioration par rapport à la terrible SF1000 de l’année dernière, les victoires en course et les podiums réguliers semblent toujours être un objectif irréaliste pour Sainz et Leclerc en 2021.

Cependant, une fois que Ferrari a surmonté ses faiblesses, Leclerc a soutenu son nouveau coéquipier pour qu’il se batte avec lui pour des victoires en course.

« Carlos est un pilote très fort et jusqu’à présent, il n’a jamais eu la bonne voiture pour le prouver », a déclaré Leclerc au magazine Auto Week de Gazzetta dello Sport.

«Je m’attends à ce qu’il se batte pour les victoires lorsque nous aurons la bonne voiture.»

Leclerc a dit que Sainz est un pilote qu’il ne connaissait pas très bien mais, maintenant qu’ils sont dans la même équipe, ils s’entendent très bien ensemble.

«Je ne connaissais pas très bien Carlos, car nous n’avons jamais eu beaucoup de temps à passer ensemble», a-t-il déclaré.

«Je me souviens d’un jour à Singapour, le soir, il regardait le circuit depuis la piscine sur le toit du gratte-ciel de Marina Bay Sand, et j’étais là aussi, alors nous avons commencé à parler.

«Maintenant, la relation se renforce. Les choses que nous avons en commun sont l’âge et nos intérêts, nous rions souvent ensemble et nous nous entendons bien.

«Nous plaisantons sur tout, comme deux gars normaux. Nous ne parlons pas seulement de course, mais aussi de nos vies et de ce qui nous arrive chaque jour. Nous l’apprécions beaucoup.

Quant au moment où Ferrari peut recommencer à se battre pour des victoires en course, Leclerc et Sainz pensent que ces opportunités peuvent se produire dès 2022.

« Pourquoi pas? Je pense que oui », a déclaré Sainz.

«Nous avons besoin de plus d’un an pour devenir une équipe dominante, mais revenir à la victoire peut arriver même avant, tout d’abord parce que 2022 sera une année étrange pour tout le monde et nous repartirons de zéro.

«Lors du dernier changement de règlement, en 2007, Ferrari a commencé avec la voiture la plus rapide. Je crois en cette équipe. »

Leclerc a ajouté: «Je pense que ce sera une opportunité pour nous, en fait l’opportunité, de revenir à la victoire.»

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

