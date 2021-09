Charles Leclerc soutient le « talentueux » George Russell pour exceller chez Mercedes

Charles Leclerc ne doute pas que George Russell fera “très, très bien et impressionnera” lors de son passage chez Mercedes la saison prochaine.

Le secret de polichinelle que tout le monde attendait d’être divulgué a finalement été annoncé mardi matin lorsque Mercedes a confirmé que le Britannique passait de Williams à eux.

Sa signature signifie qu’à moins que Mercedes ou Ferrari ne se trompent avec les toutes nouvelles voitures de l’année prochaine, Russell se retrouvera en course régulière contre son ancien coéquipier Leclerc pour des podiums, peut-être des victoires en course et peut-être même un titre mondial.

Le duo était coéquipier à l’époque du karting avant de gravir les échelons des séries GP3 et Formule 2, remportant tous deux des championnats consécutifs dans ces deux séries d’alimentation.

Leclerc, sa carrière un an avant celle de Russell, a été promu en Formule 1 en 2018 et Russell a progressé un an plus tard.

« En fait, j’ai été coéquipier avec George, a déclaré Leclerc. « C’était il y a longtemps en karting.

« Je pense que ce que j’ai vu de lui depuis ce temps, c’est qu’il est juste extrêmement talentueux, et chaque fois qu’il montait dans le kart à l’époque, ou dans la voiture maintenant, il est juste rapide tout de suite.

« Son talent le rend spécial.

“Je pense qu’il mérite sa chance chez Mercedes et je suis presque sûr qu’il sera très, très bien et impressionnera plus d’une personne.”

💬 « Dans la perspective de 2022, nous sommes très heureux de confirmer que George aura l’opportunité de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et de rejoindre Mercedes. » – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 7 septembre 2021

Le Britannique, qui a qualifié un meilleur P2 en carrière sur le mouillé au Grand Prix de Belgique qui a ouvert la voie à son tout premier podium dans la course délavée, a également été soutenu par son coéquipier Williams Nicholas Latifi.

Le Canadien dit que si Russell est M. Saturday, son talent ne se limite pas au rythme de qualification.

“Être coéquipier avec lui actuellement, et ces derniers temps, je sais de première main à quel point il est rapide”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

«Je pense que pour le public, les performances du samedi sont assez remarquables, et je vois évidemment dans les coulisses des données à quel point il est rapide exactement dans ces scénarios.

“Mais je pense qu’en plus de sa vitesse brute réelle, sa capacité à toujours tout mettre en place à ce moment crucial, ce tour qui compte, est très impressionnante.

“Même en dehors de l’étiquette ‘Mr Saturday’, il y a beaucoup de choses en dehors des qualifications. Gérer les petits détails de la course et beaucoup de choses périphériques pour lesquelles il est très, très fort. C’est assez impressionnant.

« On a déjà vu ce qu’il était capable de faire l’année dernière à Bahreïn [when he replaced Hamilton for the Sakhir Grand Prix], donc je ne doute pas qu’il sera dans le coup tout de suite.