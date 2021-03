Charles Leclerc s’est dit «surpris» par la compétitivité de McLaren lors du Grand Prix de Bahreïn.

L’ouverture de la saison 2021 s’est avérée très bienvenue pour le fait que les coureurs du milieu de terrain ont clairement fait un pas vers Mercedes et Red Bull à l’avant.

En qualifications, Ferrari et AlphaTauri se disputaient la P4 et une place sur la deuxième ligne, qui a finalement été arrachée par Leclerc pour Ferrari.

Mais en course, c’est McLaren et Lando Norris qui ont trouvé un nouveau niveau de performance avec le Britannique franchissant la ligne P4, 12,5 secondes d’avance sur Leclerc.

Lors des essais libres 2, Leclerc avait vu que McLaren avait un rythme de course solide, mais il ne s’attendait pas à ce qu’ils soient aussi forts.

« Honnêtement, ils m’ont surpris plus que ce à quoi je m’attendais », a-t-il déclaré à Sky Italy.

«Ils étaient compétitifs en FP2 avec le rythme de la course, mais ils n’ont pas montré le rythme qu’ils ont mis sur la piste aujourd’hui. Alors, oui, ils m’ont surpris.

Au Grand Prix de Bahreïn 2020, Ferrari n’a pas mis de voiture en Q3, tandis que dans la course, Leclerc n’a pu marquer qu’un point en P10.

Donc, pour que l’équipe enregistre une finition à double points en 2021, une progression claire a été affichée, même si leur voyage est loin d’être terminé si la Scuderia veut se battre à nouveau au front.

«J’ai pris un bon départ en début de course, puis j’ai réussi à bien gérer les pneus», a expliqué Leclerc.

«Peut-être que nous avons fait l’arrêt aux stands un peu tôt, mais nous l’avons fait parce que nous voulions mettre nos adversaires sous pression. Et nous avons réussi à le faire, mais à la fin de la course, nous avons souffert avec les pneus.

«Je pense qu’en général nous avons très bien géré la course et que le rythme n’était pas mal non plus, et c’est important. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être.

«Chaque fois que nous faisons des progrès, nous devons le reconnaître, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce n’est pas une piste où je suis particulièrement bon pendant la course, sur cette piste j’ai généralement beaucoup de mal, à cause des températures d’abord. Mais nous allons travailler là-dessus, et je pense que c’est un pas en avant par rapport à l’année dernière.

«Historiquement, en tant qu’équipe, nous n’avons jamais été très forts sur cette piste, sauf en 2019. Donc, je pense que c’est un début positif, maintenant nous avons encore beaucoup de travail à faire.

🏁 #BahrainGP 🏁 @ Charles_Leclerc ➡️ P6 @ CarlosSainz55 ➡️ P8 # essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/wBGjnc78hC – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 28 mars 2021

Lors de sa première course pour Ferrari, Carlos Sainz a franchi la ligne P8, une position qu’il aurait pu améliorer avec un meilleur départ.

Mais il accordait la priorité à un premier tour sans problème, plutôt qu’à un tour spectaculaire.

« Je l’ai fait [start] exprès, parce que je voulais faire cette course, je voulais terminer la course », a-t-il déclaré.

«Au début, j’ai d’abord commis des erreurs avec les engrenages. Mais ensuite, lors du premier tour, j’ai été très prudent, plus que lorsque j’étais chez McLaren, car je voulais savoir comment la voiture réagissait au vent et à l’air sale créé par les voitures devant.

«Et quand je me suis retrouvé avec de l’air pur devant, j’ai commencé à mieux comprendre la voiture, j’ai trouvé mon rythme et j’étais très rapide, donc, je suis plutôt content, parce que le premier tour c’était peut-être ma faute parce que j’étais un un peu trop prudent.

«Je ne m’attendais pas [my pace] être si bon déjà dans la première course. En particulier, si vous regardez mes relais avec les pneus moyens et durs, j’étais vraiment rapide. C’est donc dommage pour le premier tour, car sans ce mauvais premier tour, j’aurais pu être plus proche des deux McLaren et me battre davantage avec elles. Mais oui, avec ce premier tour, je me suis retrouvé un peu trop loin derrière.

Alors qu’il estimait que P8 n’était «rien de spécial», Sainz a conclu en soulignant qu’avec 22 courses à venir cette saison, il a de nombreuses occasions de «retrouver ce sentiment».

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

