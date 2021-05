Charles Leclerc, “ surpris ”, s’attend à ce que plus de Merc / RB vienne

Charles Leclerc a été «assez surpris» de terminer les essais de jeudi à Monaco en tête du chronométrage, mais garde une grande prudence.

De retour à sa course à domicile pour la première fois depuis 2019, le jeudi de Leclerc est passé du plus profond des plus bas au plus haut ultime.

Son FP1 a duré les quatre tours grâce à des problèmes de moteur, mais à la fin du FP2, il était assez assis en P1 devant son coéquipier Ferrari Carlos Sainz.

Max Verstappen a déclaré que son équipe Red Bull avait l’air très faible contre les Ferrari, tandis que chez Mercedes, Lewis Hamilton a été agréablement surpris par la concurrence de Ferrari.

Leclerc soupçonne cependant que Mercedes et Red Bull ont plus de rythme à débloquer que Ferrari, et attendra donc de se qualifier pour que la vraie image devienne claire.

«J’ai été assez surpris que cela se termine ainsi», a-t-il déclaré aux journalistes.

«Monaco, il est très important de faire autant de tours que possible, et malheureusement, avec le problème que nous avons eu en FP1, je n’avais fait que quatre tours.

«Mais je me suis senti assez à l’aise avec la voiture en FP2 et j’ai réussi à faire ce tour. Il y a encore un peu de marge, mais d’un autre côté, je suis sûr que Mercedes et Red Bull ont plus de marge que nous.

«Il ne faut donc pas trop se laisser emporter, nous aurons un jour demain pour travailler dur, puis voyons où nous allons finir.»

Sainz a terminé un jeudi magnifique pour Ferrari. Finissant P2, il était dixième à la dérive de Leclerc, mais toujours près de trois dixièmes sur Hamilton, finisseur P3.

Il a été courant cette saison pour Mercedes et Red Bull de faire tourner le moteur avant les qualifications, mais Sainz pense que Ferrari est très proche d’être une véritable menace.

«Nous avons certainement l’air très proche d’être une véritable menace», a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

«Je pense que nous devons attendre le FP3, car les choses changent beaucoup de jeudi à samedi ici.

«Il y a des pilotes qui prennent un peu de recul jeudi, juste parce qu’ils veulent y aller doucement, et puis soudainement samedi, comme Lewis le fait toujours, il est super rapide.

“Nous verrons. C’est agréable de voir au moins que nous sommes plus près de l’avant, que nous jouons en fait là-bas à l’avant.

«C’est encourageant pour l’équipe, et il y a des signes positifs que la voiture dans les virages n’est en fait pas si mauvaise.»

