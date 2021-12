Charles Leclerc testé positif au COVID-19, confirme Ferrari

Ferrari a déclaré que Charles Leclerc « se sentait actuellement bien » après avoir renvoyé un test COVID positif à son retour d’Abou Dhabi.

La dernière course de la saison 2021 a eu lieu à Abu Dhabi, avec Max Verstappen en tant que vainqueur et nouveau champion du monde, avec le week-end de course suivi de deux jours d’essais.

Pour 2021, le traditionnel test des jeunes conducteurs a été combiné avec le temps de piste sur les pneus Pirelli 2022 de 18 pouces, en utilisant des voitures mules.

Ferrari a cependant confirmé que Leclerc avait été testé positif pour COVID lors de son retour à Monaco, et doit maintenant s’auto-isoler à la maison.

Heureusement, Ferrari dit qu’il n’a que des « symptômes légers ».

Le pilote de la Scuderia Ferrari Mission Winnow @Charles_Leclerc a été testé positif au COVID-19.

Conformément aux protocoles exigés par la FIA et l’équipe, Charles a été testé à son retour d’Abu Dhabi.

Il se sent actuellement bien, avec des symptômes légers et s’auto-isolera à la maison. – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 16 décembre 2021

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, l’équipe a déclaré: «Le pilote de la Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc, a été testé positif pour COVID-19.

« Conformément aux protocoles exigés par la FIA et l’équipe, Charles a été testé à son retour d’Abu Dhabi.

« Il se sent actuellement bien, avec des symptômes légers et s’auto-isolera à la maison. »

C’est la deuxième fois que Leclerc est testé positif à la maladie, l’ayant contracté début 2021 en janvier.

À cette époque, Leclerc a également décrit ses symptômes comme «légers», se rétablissant complètement.

Sur la piste, ce fut une saison solide pour Leclerc, qui a remporté deux fois la pole position dans la Ferrari SF21, ceux qui sont arrivés dos à dos lors de sa course à domicile à Monaco, puis le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui a suivi.

Il remporterait un podium au cours de la saison 2021, soit P2 au Grand Prix de Grande-Bretagne, terminant finalement P7 au championnat des pilotes, à 5,5 points de son coéquipier Carlos Sainz.