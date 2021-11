Charles Leclerc attend que les commissaires sportifs prennent leur décision sur Max Verstappen pour décider de son futur style de pilotage.

Verstappen a fait sensation au Brésil avec la façon dont il a défendu et maintenu son avance contre Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Aidé par le DRS, Hamilton a contourné Verstappen dans le virage 4. Mais tard sur les freins, Verstappen s’est enfoncé lui-même et Hamilton profondément dans la zone de dégagement, conservant ainsi la P1.

Les stewards n’ont pas enquêté sur l’incident, mais Mercedes les rencontre par liaison vidéo au Qatar dans le cadre de leur droit de révision sur les actions de Verstappen.

Et le résultat de cela influencera Leclerc et la façon dont il se comportera dans les futurs combats roue contre roue.

« Vous devez toujours vous adapter à chaque situation, à chaque décision que prennent les stewards », a-t-il déclaré aux journalistes au Qatar.

« Dès que j’ai su que ce n’était pas une pénalité pour Max en Autriche [in 2019], je suis allé à Silverstone et j’ai changé ma conduite.

« Je pense donc que c’est un peu la même chose pour tous les pilotes. Nous essaierons toujours de courir aux limites de ce que nous sommes autorisés à faire. Et c’est ce que je ferai au cas où ces choses seraient autorisées.

« La situation en Autriche était encore un peu différente et après cela, nous pouvions courir un peu plus fort, ce qui, je pense, était bon pour la F1, pour le spectacle. Cette situation en était une autre. Je laisse aux commissaires le soin de voir ce qu’ils en pensent.

« Honnêtement, ça ne me dérange vraiment pas [what the outcome is] mais tout ce qui est autorisé, je veux juste que ce soit clair en tant que conducteur. C’est la seule chose qui compte pour moi.

« Si cela est autorisé, les dépassements par l’extérieur seront très difficiles.

« Mais oui, quelle que soit la situation, la décision est, je vais juste adapter ma conduite à cela, donc je suis d’accord avec les deux. »

Le coéquipier de Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz, a fait des comparaisons entre l’incident de Verstappen/Hamilton et le Grand Prix d’Autriche 2021.

A cette occasion, Lando Norris a écopé d’une pénalité de cinq secondes après avoir été jugé pour avoir poussé Sergio Perez dans le gravier, tandis que le Mexicain a ensuite écopé d’une paire de pénalités de cinq secondes plus tard dans la course à la suite d’incidents similaires avec Leclerc.

« Un pilote utilise chaque opportunité à son avantage », a expliqué Sainz.

« Pour bien savoir si cela n’a pas été pénalisé lors de la dernière course, si je suis dans une position similaire, je sais que je peux faire quelque chose de similaire.

« Je pense que la voiture à l’intérieur a toujours la préférence et la capacité de faire rouler l’autre voiture en largeur, mais si la voiture à l’intérieur va également en largeur, c’est ce que nous devons clarifier.

« Je veux dire, ces derniers temps, c’est un peu plus comme ça. Mais si vous remettez vraiment votre point de vue, par exemple, sur l’Autriche [this year], alors il y a quelques points à revoir.

« Ce qui s’est passé en Autriche avec certains cas est très similaire. Alors oui, je suis sûr qu’il y aura une conversation lors des réunions de pilotes juste pour clarifier un peu.