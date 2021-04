Charles Leclerc “ veut déjà renouveler ” l’accord avec Ferrari

Charles Leclerc a un contrat Ferrari qui court jusqu’à la fin de la saison 2024 mais déjà le pilote parle de le prolonger.

Leclerc a rejoint Ferrari en 2019, signant pour l’écurie italienne avant sa controverse sur le moteur.

Cette saison, Ferrari a été accusé par ses rivaux de faire fonctionner un moteur illégal, ce qui a conduit la FIA à publier plusieurs directives techniques visant à empêcher les abus des règles de débit de carburant.

Le rythme de Ferrari a immédiatement ralenti, ni Leclerc ni Sebastian Vettel n’ajoutant aux trois victoires de l’équipe à la suite des TD.

La misère de l’équipe a continué la saison suivante où aucun des pilotes n’a remporté une seule course et aurait été puni par la FIA, le commissaire de la F1, Mika Salo, disant qu’ils devaient «être contraints de consommer moins de carburant». Plus tard, il est revenu sur cela, disant que c’était une «blague».

En terminant à la sixième place du championnat des constructeurs, 2020 a marqué la pire saison de Ferrari en 40 ans.

Cette année, il y a des signes de reprise avec Leclerc et son nouveau coéquipier Carlos Sainz tous deux aux points du Grand Prix de Bahreïn, une course où Leclerc s’est qualifié P4.

Ferrari, cependant, l’a minimisé, affirmant que le châssis et le moteur sont tous les deux meilleurs mais toujours pas là où ils le souhaitent.

Mais avec de nouvelles réglementations et une toute nouvelle ère de voitures qui entreront en vigueur la saison prochaine, la Scuderia – et fondamentalement toute équipe qui ne soit pas au niveau de Mercedes – espère une période de renaissance.

Une renaissance pour laquelle Leclerc veut rester.

Bien qu’il ait un contrat en place qui court jusqu’à la fin du championnat 2024, le pilote monégasque parle déjà de prolonger son séjour.

“J’ai un accord avec Ferrari jusqu’à la fin de 2024, mais je peux dire que je veux déjà le renouveler”, a déclaré Leclerc au journal italien La Repubblica.

«Je veux rester ici encore de nombreuses années et contribuer au succès de l’équipe.

«J’ai pleinement confiance en Ferrari et en toutes ces personnes qui travaillent pour l’équipe.»

Leclerc a également déclaré dans des entretiens séparés à quel point il était engagé dans la cause Ferrari et vivait un rêve d’enfant après avoir toujours recherché les célèbres voitures rouges lorsqu’il était enfant en regardant le Grand Prix de Monaco.

