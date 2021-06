Charles Leclerc veut que la FIA explique le retard de la “blague” de la voiture de sécurité

Charles Leclerc est prêt à interroger la FIA sur les raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour déployer la voiture de sécurité après l’accident de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Au 47e sur 51e tour, Verstappen est devenu le deuxième pilote, après Lance Stroll, à subir une défaillance de pneu dans la longue ligne droite des stands à Bakou et à percuter le mur à grande vitesse.

Avec la RB16B contre la barrière, des débris éparpillés sur le circuit et le Néerlandais toujours assis dans sa Red Bull alors que ses rivaux passaient, une voiture de sécurité était inévitable.

Mais il a fallu près de 20 secondes pour que les drapeaux jaunes à double agitation apparaissent et près d’une minute et demie pour que la voiture de sécurité soit déployée.

Leclerc, qui était parti de la pole position et a terminé la course quatrième, était clairement en colère contre le retard, déclarant à deux reprises à la radio de l’équipe “c’est une blague”, avant d’ajouter: “Mettez la putain de voiture de sécurité tout de suite, pourquoi attendent-ils ?

Il a ensuite déclaré aux journalistes : « Pour moi, il était clair que j’arrêterais de pousser avec une chute comme celle-ci, c’est au milieu de la ligne droite donc c’était assez dangereux.

«Ça a juste pris plus de temps que prévu. C’est ça. Mais je pense que tous les pilotes ont été surpris de la même manière.

« Le sujet de la voiture de sécurité que je vais certainement aborder [in the drivers’ briefing at the French Grand Prix] juste pour comprendre pourquoi cela a pris un peu plus de temps que d’habitude. Ce sera un point que je soulèverai.

Leclerc a également déclaré à la radio de l’équipe qu’il « pousserait pour ne pas redémarrer » en raison du risque de le faire avec des pneus froids et durs. En l’occurrence, la course a été signalée par un drapeau rouge et pour le redémarrage, tous les coureurs restants ont pu changer de pneus.

Le coéquipier du pilote Ferrari, Carlos Sainz, a partagé le point de vue de son collègue en déclarant : « Normalement, chaque fois qu’il y a un aussi gros accident, il y a d’abord un double jaune, puis tout de suite il y a une Safety Car.

“Et [I want to know] pourquoi aujourd’hui, il a fallu plus de 30 secondes, une minute pour qu’une voiture de sécurité soit déployée et nous avons dû subir un accident très grave dans des conditions de drapeau jaune uniquement. »

Un autre problème soulevé était de savoir combien les pilotes avaient reculé sous les doubles drapeaux jaunes agités, McLaren se plaignant au directeur de course de la FIA Michael Masi que Yuki Tsunoda, qui courait Lando Norris, ne l’avait pas fait assez.

Leclerc a ajouté : « Tout le monde pouvait voir l’accident, tout le monde savait que la voiture était à droite de la barrière, mais je pense que tout le monde devrait ralentir considérablement dans ces conditions.

« Je suis presque sûr qu’il sera augmenté de toute façon. La voiture de sécurité virtuelle ou une voiture de sécurité aurait simplement rendu les choses beaucoup plus simples. Mais nous en parlerons avec tout le monde.

