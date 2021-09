Charles Leclerc veut que Tifosi ait la « folie » néerlandaise de Max Verstappen

Charles Leclerc a appelé les supporters de Ferrari à montrer la même « folie » à Monza que les fans néerlandais ont donnée à Max Verstappen à Zandvoort.

Une foule à moitié remplie d’environ 50 000 personnes devrait être autorisée à la course à domicile de Ferrari ce week-end, les Tifosi créant généralement une atmosphère de fête en faveur de la Scuderia.

Les fans vêtus d’orange au Grand Prix des Pays-Bas étaient là presque exclusivement pour soutenir Verstappen, et ils étaient à pleine voix alors que le pilote Red Bull remportait sa course à domicile.

La foule a été applaudie tout le week-end pour l’atmosphère qu’elle a créée tout le week-end, et le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2019 espère qu’il en sera de même chez Ferrari.

“De toute évidence, Monza est toujours extrêmement spécial pour les pilotes et pour l’équipe”, a déclaré Leclerc, selon GPFans.

«C’est la maison de l’équipe, et nous pouvons toujours sentir le soutien. Évidemment, ce que j’ai vécu en 2019, je m’en souviendrai toute ma vie.

« Cette année sera peut-être un peu plus difficile par rapport à 2019, mais ce sera bien de sentir le soutien.

« La folie que nous avons vue pour Max [at the Dutch GP] J’espère le voir pour nous à Monza, mais c’est toujours très spécial de courir chez Ferrari. »

De doux rêves sont faits de ces… Il y a deux ans aujourd’hui, Charles Leclerc remportait le GP d’Italie devant une salle comble ! 🏆 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Mv32wbDI9q – PlanetF1 (@Planet_F1) 8 septembre 2021

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Quant à Carlos Sainz de l’autre côté du garage, il espère passer un meilleur week-end après s’être demandé pourquoi il avait manqué de rythme au cours du week-end à Zandvoort.

Ce sera également son Grand Prix d’Italie en tant que pilote Ferrari, et il espère en faire une occasion mémorable non seulement au niveau de l’expérience d’être au volant d’une voiture écarlate à Monza, mais en espérant également montrer une solide performance. .

“Honnêtement, en ce qui concerne Monza, je pense que ce sera un week-end que je vais essayer de profiter au maximum”, a déclaré l’Espagnol.

«Ce sera un week-end dont je me souviendrai certainement toute ma vie, alors je vais essayer d’y aller et d’en profiter, de le rendre mémorable et d’essayer d’avoir un bon résultat.

« Mais jusqu’à Monza, malheureusement, j’ai beaucoup de devoirs à faire, beaucoup de choses à analyser et à essayer de découvrir avec les ingénieurs.

“Je suis sûr qu’une fois que je saurai plus ou moins ce qui s’est passé pendant la course, j’essaierai de réinitialiser l’esprit et d’entrer à Monza beaucoup plus heureux.”