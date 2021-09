Charles Leclerc : Zandvoort va punir les erreurs “tout de suite”

Charles Leclerc de Ferrari est ravi de revenir à Zandvoort, une piste où il dit qu’il n’y aura aucune marge d’erreur.

La Formule 1 marque son retour aux Pays-Bas sur un terrain familier de son passé, le Circuit Zandvoort. Bien que ce ne soit pas la même piste à laquelle la Formule 1 a fait ses adieux en 1985.

Avec l’ajout de la banque au virage 3 et le dernier virage Arie Luyendyk, c’est un lieu qui prend maintenant un caractère complètement différent.

Une grande partie de celui-ci sera cependant familière à Leclerc, qui a couru ici en 2015 en Formule 3, et il a donc averti que Zandvoort est un circuit qui ne laissera pas les erreurs impunies.

“J’ai vraiment hâte, c’est une piste que je connais de la Formule 3, à part le virage 3 et le dernier virage qui a changé et qui a un peu plus de rives”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Mais ça devrait être excitant, surtout en qualifications.

“Vous ne pouvez pas faire d’erreurs ici, sinon vous payez tout de suite, et ce sont très souvent mes morceaux préférés, alors j’attends avec impatience.”

Commencer le week-end de course avec une conversation rapide avec @Charles_Leclerc et @CarlosSainz55 à propos de Zandvoort 😎#essereFerrari 🔴 #DutchGP pic.twitter.com/69OWduf9Ib – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2 septembre 2021

Avec le nouveau Zandvoort, espérons-le amélioré, un nouvel ajout au calendrier, cela signifie qu’aucune donnée ou référence n’existe pour Ferrari en termes de performances possibles tout au long du week-end du Grand Prix des Pays-Bas.

Mais pour Leclerc, les tours dans le simulateur ont toujours été très importants, surtout lorsqu’il s’agit de trouver la ligne idéale dans le troisième et dernier virage.

Cela étant dit, il s’attend à voir les pilotes prendre des lignes différentes.

“J’ai fait pas mal de tours sur le simulateur, essayant de comprendre quelle est la meilleure façon de prendre ces virages relevés un virage 3 et le dernier virage”, a-t-il expliqué.

«Mais je ne pense pas que nous ayons eu plus de réponses sur où et comment nous allons jouer ici, tout est relatif aux autres et nous devrons attendre et voir.

« Il s’agira d’apprendre cette piste le plus rapidement possible, en essayant de comprendre quelle est la meilleure ligne dans le virage 3 par exemple.

« Je pense que nous verrons des lignes différentes entre les pilotes, en essayant peut-être d’utiliser un peu plus l’inclinaison à l’extérieur du virage que nous ne voyons pas très souvent.