Charles Martin-Luis Ortiz : Il y aura de la boxe le jour de l’An

Luis Ortiz

Si nous étions habitués à voir la boxe au Japon comme une tradition le dernier jour de chaque année, il y aura une nouveauté dans les prochaines vacances de Noël : le premier jour de 2022, il y aura la boxe.

Et ce ne sera pas n’importe quel combat, mais plutôt un affrontement intéressant entre les poids lourds. Le mec cubain Luis Ortiz (32-2, 27 KO) affrontera l’Américain Charles Martin (28-2-1, 25 KO). Le Caribbean King Kong, ancien challenger mondial de 42 ans selon les estimations les plus optimistes, arrive après plus d’un an d’inactivité, tandis que Martin, qui a réussi à être champion du monde en profitant de la malheureuse blessure de Vyacheslav Glazkov, a n’est pas entré sur le ring depuis février 2020.

Ce sera Hollywood, la ville de l’état de Floride et non la Californienne, le siège de ce combat entre gauchers organisé par PBC.