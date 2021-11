Charles Martin « veut désespérément se battre et mettre KO Anthony Joshua avant de prendre sa retraite » après que Dillian Whyte et Andy Ruiz Jr aient snobé l’Américain

Charles Martin est « désespéré » de venger sa défaite contre Anthony Joshua alors qu’il se prépare à affronter le dangereux Cubain Luis Ortiz.

Martin, qui détenait le titre mondial IBF en 2016, a été éliminé sans cérémonie par le Britannique en seulement deux tours alors que son règne de titre lapidaire prenait fin de manière pathétique.

Martin a 28-2-1 (25 KO) et veut venger sa défaite contre Joshua de 2016

Depuis lors, le «Prince Charles» a travaillé sans relâche pour tenter de restaurer sa réputation et a remporté cinq de ses six derniers combats.

Un deuxième rendez-vous avec le destin l’attend potentiellement lorsqu’il affrontera Ortiz le jour du Nouvel An à Hollywood, en Floride, dans un éliminateur de titre IBF.

Joshua se prépare actuellement pour un combat, une revanche avec Oleksandr Usyk en « mars ou avril » dans sa tentative de regagner les titres IBF, WBO et WBA qui lui ont été arrachés à la taille en septembre.

Le manager de Martin, Mike Barao, pense que l’Ukrainien conservera probablement ces ceintures lors du match revanche, mais espère, pour le bien de son client, qu’elles seront ramenées en Grande-Bretagne.

Martin a été laissé abasourdi et confus quand il a combattu Joshua

« Je pense qu’Usyk bat encore Joshua, mais je soutiens Joshua », a déclaré le manager de Martin Borao à Sky Sports.

« Charles veut désespérément se battre et mettre KO Joshua avant de prendre sa retraite. Il se concentre sur cet objectif singulier depuis 2016 – c’est ce qui le motive et c’est la raison pour laquelle il battra Luiz Ortiz.

« Charles fera tout ce qu’il faut pour devenir deux fois champion des poids lourds, notamment en combattant un deuxième éliminateur IBF contre l’un des poids lourds les plus évités au monde. »

Martin s’est battu pour la dernière fois sur l’undercard de l’affichage destructeur de Tyson Fury contre Deontay Wilder en février 2020, arrêtant Gerald Washington de manière dévastatrice.

Martin s’est amélioré depuis la défaite humiliante de 2016 et veut se venger

Barao admet que cela n’a pas été facile pour le cogneur gaucher du Missouri, ayant essayé d’organiser des combats contre Andy Ruiz Jr et Dillian Whyte dans le but de remporter une victoire.

« Charles m’a demandé de le confronter au seul combattant à KO Joshua, Andy Ruiz », a déclaré Borao. « J’ai essayé très fort de faire un combat contre Andy, mais il a refusé.

«Nous avons également essayé de faire le combat contre Dillian sans succès – et Dieu merci, compte tenu de son retrait le plus récent [from the Otto Wallin fight due to injury]. «

