Charles Martinet discute du personnage le plus emblématique de Voicing Gaming : « I Dream As Mario »

Image : La vie de Nintendo

Avec des centaines de jeux à son actif, plus de récompenses que nous ne pourrions jamais espérer en compter et le travail impressionnant d’être la mascotte principale de Nintendo, Super Mario est un nom connu depuis des décennies. Sans aucun doute l’une des plus grandes stars du divertissement, Mario ravit les fans, petits et grands depuis l’apparition du premier Super Mario Bros. le rôle.

Comme c’est si souvent le cas dans chacune de ses interviews, cette passion s’est à nouveau manifestée dans la dernière discussion de Charles Martinet avec Retro Gamer. Dans le chat, publié à l’origine dans le 222e numéro du magazine Retro Gamer, l’acteur raconte comment il a décroché le rôle légendaire, son travail sur le documentaire Netflix High Score, et bien plus encore. Sa réponse à une question sur sa préparation pour une journée en studio nous a cependant le plus marqué :

« Ces personnages pour moi sont toujours là. Je veux dire, je rêve comme Mario, volant au-dessus de ces lacs ou au-dessus de l’océan, au clair de lune, un peu Galaxy-esque. Et je rêve parfois en 2D. Si je me réveille dans le matin et je passe une mauvaise journée, je suis comme {Wario growl}. Ces voix sont juste vivantes en moi, avec {chante le super Mario Bros start jingle} {Mario} Go ! Donc, il n’y a pas beaucoup de préparation [for Nintendo]. »

Quant à la façon dont se déroule ce temps de studio? Eh bien, chacune des 150+ performances de Martinet en tant que Mario semble prendre des formes très différentes :

« Tout dépend tellement… parce que j’ai enregistré deux semaines… en fait, une semaine avant la sortie d’un jeu, et j’ai enregistré trois ans avant la sortie d’un jeu. Et j’ai enregistré une heure, et j’ai enregistré 20 heures. Donc, cela dépend vraiment du jeu et de ce qui va suivre. J’adore Super Mario Odyssey, c’était tellement amusant. {Ribbit} Les personnages changent et changent, vous savez. «

Martinet a précédemment révélé qu’il espère exprimer Mario aussi longtemps qu’il le pourra, et avec la quantité d’énergie qu’il consacre au rôle, il est pratiquement impossible d’avancer un argument en faveur du contraire.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici.