Charles Michel contrevient aux plans de défense du bloc «honteux» – «Des mots vides» | Politique | Nouvelles

Un autre utilisateur du nom de Tony Campbell a déclaré: “Le conseil de l’UE est de bons parleurs, mais il faudra des décennies pour prendre une décision.” Alan Abdo s’est servi des commentaires de Twitter pour dénoncer les “mots vides” des politiciens européens.

Il a critiqué « le débat stratégique, la défense, la sécurité et la boussole stratégique » comme ayant très peu de sens.

Un utilisateur de Twitter avec le pseudo @AddDoes a demandé dans les commentaires : « S’agirait-il de l’armée de l’UE dont Remainers nous a dit que c’était une idée ridicule et qui n’arriverait jamais ?

Un autre avec le pseudonyme Don Lavery a dit : Pas si l’Irlande a quelque chose à voir avec ça ! Nous avons les dépenses de défense les plus basses de l’UE. Nous ne paierons pas pour nous défendre, sans parler de l’UE. Honteux.”

Le président du Conseil européen a parlé de “défense européenne” dans un contexte d’appels croissants à une armée européenne.

Il a ensuite posté un clip vidéo de son discours dans lequel il a expliqué ce que signifierait la « feuille de route » de l’UE.

« Mardi, le Conseil européen tiendra un débat stratégique sur la place de l’Europe dans le monde à la lumière des récents développements géopolitiques.

Selon le discours de M. Michel dans cette vidéo, ces développements incluent « l’Afghanistan, la situation indo-pacifique, les relations UE-Chine.

Il a poursuivi : « Nous allons piloter le processus dans les semaines à venir dans le cadre de la boussole stratégique, jusqu’à un Conseil européen prévu en mars 2022 dédié à la défense.

M. Michel est intervenu lors de la cérémonie annuelle du Prix Charlemagne, qui est une célébration de la cohésion en Europe.

Il a déclaré : « Nous voulons moins de dépendance. Nous voulons plus d’influence, car nous avons des valeurs à promouvoir — elles sont fortes comme nous venons de le dire — des intérêts à défendre et des citoyens à protéger.

« Notre plus grande autonomie doit reposer sur deux piliers stratégiques : le développement socio-économique et la sécurité. Le premier pilier est économique et social.

« Le deuxième pilier est celui de notre sécurité.

Abordant l’importance de l’OTAN, il a déclaré : « L’Alliance atlantique est son épine dorsale.

« Renforcer l’Europe défensive signifie renforcer l’Alliance. Les alliés les plus forts forment des alliances plus fortes. 2022 sera donc l’année de la défense européenne.