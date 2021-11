Michel, président du Conseil européen a exposé sa vision grandiose lors d’un discours haussier à Berlin dans lequel il a également fait des comparaisons avec la réunification de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est en 1991. L’ancien Premier ministre belge, a également vanté la possibilité d’un l’armée, insistant sur le fait qu’une telle décision était dans l’intérêt du bloc.

Cependant, ses remarques – qu’il a partagées via Twitter – ont suscité des réponses cinglantes, dont une personne qui a simplement observé : « Personne ne se soucie de ce que vous avez à dire.

S’exprimant en anglais, M. Michel a déclaré lors du 12e événement sur l’état de l’Europe : « Je crois que l’Europe est destinée à devenir la grande puissance de la paix pour ce 21e siècle.

« Une puissance positive et fédératrice. Nous pouvons accomplir ce destin.

« L’unité et la force ainsi que notre autonomie stratégique sont les clés de l’avenir de l’Europe.

« Où sait mieux que l’Allemagne que l’unité – l’unification – vous rend plus fort ? »

M. Michel a également évoqué la possibilité que l’UE renforce ses défenses.

« Il est donc dans notre intérêt de mutualiser nos efforts et de créer des cyber-capacités défensives et dissuasives.

Les remarques de M. Michel ont suscité de nombreuses réponses sceptiques sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter, se faisant appeler Alexis de T, a commenté : « Vous ne représentez pas l’Europe, vous représentez une organisation bureaucratique qui s’appelle l’UE.

« La plus grande menace pour la paix, ce sont les politiciens. Les soldats ne font pas la guerre, ils sont envoyés.

Partageant une photo du président turc Recep Tayyip Erdogan, Lily Ray a posté : « Le grand pouvoir de la « paix ? Quelle déclaration ridicule.

« Tant que vous êtes au pouvoir et que vous êtes copains avec ceux-ci, il y a un grand danger pour l’Europe et les Européens et la Région. »

Une autre affiche, se faisant appeler Citoyenlibre, a déclaré : « 74 personnes regardent en direct.

« Mec. Personne ne se soucie de ce que vous avez à dire.

Cependant, tout le monde n’était pas en désaccord avec M. Michel.

Ray Gibbs a déclaré: «Très vrai – c’est le chemin que l’histoire doit maintenant suivre sans aucun doute.

« Sentiments avec lesquels je suis totalement d’accord en tant qu’historien moi-même.

« C’est la meilleure voie à suivre pour le monde. »