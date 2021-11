Charles Moose, chef de la police du Maryland qui a dirigé l’intervention des tireurs d’élite de DC, décède à 68 ans

Charles Moose, un ancien chef de la police du Maryland qui a dirigé l’enquête sur les tireurs d’élite de DC en 2002, est décédé. Il avait 68 ans.

Le département de police du comté de Montgomery a déclaré dans un article sur Facebook que son ancien policier était décédé à la maison le jour de Thanksgiving.

« Nous sommes extrêmement attristés par la nouvelle annonçant le décès de l’ancien chef Charles Moose », a déclaré l’actuel chef Montgomery, Marcus Jones. « C’était un grand leader et il a dirigé notre département tout au long de l’enquête sur les tireurs d’élite de DC, l’une des folies criminelles les plus difficiles de l’histoire de notre pays. Nous adressons nos condoléances à sa femme Sandy ainsi qu’à toute sa famille et ses amis. »

L’ancien chef de la police de Montgomery, Charles Moose, est décédé le jour de Thanksgiving, a annoncé le département. (Département de police du comté de Montgomery)

John Allen Muhammad, alors âgé de 41 ans, et Lee Boyd Malvo, âgé de 17 ans à l’époque, ont terrorisé la capitale nationale pendant plus de trois semaines à l’automne 2002, tuant 10 personnes lors de fusillades aléatoires. Muhammad a été condamné à mort en 2009 et Malvo purge une peine de prison à vie.

UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE REVISITE L’AFFAIRE DE SNIPER DE WASHINGTON 2002

Avant de superviser l’affaire des tireurs d’élite en tant que chef du comté de Montgomery, dans le Maryland, Moose est devenu le premier chef de police noir à Portland, dans l’Oregon, en 1993.

Le chef de la police du comté de Montgomery, Charles Moose, se prépare à livrer un message au tireur d’élite de la région de Washington, DC, lors d’une conférence de presse dans le comté de Montgomery, Maryland, le 23 octobre 2002. Moose a également annoncé que les responsables de l’application des lois sont à la recherche de John Allen Williams pour interrogatoire dans rapport à l’enquête sur les tireurs d’élite. REUTERS/Brian Snyder

« Je suis profondément attristé par la mort du chef Charles Moose hier soir, qui a dirigé le PPB dans les années 1990 », a tweeté vendredi l’actuel chef de la police de Portland, Chuck Lovell. « Je me sens lié au chef Moose car il a été le premier chef afro-américain, un champion de la police communautaire et a dirigé le Bureau pendant des périodes difficiles. »

Il a ajouté que Moose « était une grande présence et avait un cœur de serviteur ».

L’ancien chef de la police du comté de Montgomery, Charles Moose, assiste à une table ronde intitulée « Couverture de la chasse à l’homme un an plus tard », le 14 octobre 2003. REUTERS/Yuri Gripas

Moose a quitté Portland pour Montgomery en 1999 et a dirigé ce département jusqu’en 2003, peu de temps avant de publier un livre sur l’affaire des tireurs d’élite intitulé « Trois semaines en octobre ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a obtenu un doctorat. au début des années 1990 et était également un vétéran de la Garde nationale aérienne.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.