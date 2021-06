Charles « n’a pas de téléphone » alors que le père de Harry affirme « avoir cessé de prendre des appels » évalué | Royale | Nouvelles

Prince Harry et Charles : Expert prétendant ne pas avoir pris d’appels

Charles envisagerait de supprimer les chances que le premier-né de Meghan Markle et Harry, Archie, devienne un prince. Le futur monarque a précédemment exprimé l’avis que la monarchie devrait être allégée. C’est en partie pour alléger le fardeau financier que la société a placé sur les épaules des contribuables britanniques qui a grimpé en dizaines de millions chaque année.

Premier en ligne pour le trône, Charles est prêt à éliminer impitoyablement les membres de la famille de leurs liens financiers avec la bourse royale, selon les rapports.

Les suggestions selon lesquelles Archie pourrait manquer un titre seront un coup dur pour Harry et Meghan, le couple étant furieux de la nouvelle.

Charles et Harry ont vécu une relation tumultueuse au cours de la dernière année.

Cela était particulièrement vrai après que Harry soit apparu dans une série d’interviews diffusées, y compris avec Oprah Winfrey en mars.

Prince Charles: Le royal n’a pas de téléphone portable, selon un auteur royal (Image: GETTY)

Famille royale: Charles est connu pour vouloir alléger la monarchie (Image: GETTY)

L’étendue de leurs retombées a été mise à nu lorsque Harry a dit à Oprah que Charles avait cessé de prendre ses appels téléphoniques pendant un certain temps après avoir quitté le Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Quand nous étions au Canada, j’ai eu trois conversations avec ma grand-mère et deux conversations avec mon père, avant qu’il ne cesse de prendre mes appels.”

Cependant, Emily Andrews, rédactrice royale du Mail on Sunday, a déclaré au documentaire de Channel 5, “Charles & Harry: Father and Son Divided”, que Charles n’avait pas de téléphone portable.

Cela signifie qu’Harry n’aurait pas pu contacter Charles directement, au lieu de devoir passer par le palais.

Oprah Winfrey: L’interview aurait fait basculer la famille royale par-dessus bord (Image: GETTY)

Mme Andrews a expliqué: “On nous dit que la raison pour laquelle Charles a cessé de répondre à ses appels est que Harry n’arrêtait pas de demander plus d’argent.

“Charles n’est pas quelqu’un qui aime la confrontation si efficacement, il a juste arrêté de prendre ses appels.

“Charles n’a pas de téléphone portable, il se contente donc de téléphoner littéralement au standard et d’être mis en communication où qu’il soit.”

Malgré cela, l’affirmation de Harry suggère que Charles acceptait à un moment donné ses appels via le palais, mais les ignorait plus tard.

Emily Andrews : l’éditeur royal a révélé que Charles n’avait pas de téléphone (Image : Channel 5)

Harry young: Un jeune Harry et Charles photographié à Balmoral (Image: GETTY)

S’adressant à Oprah, Harry a déclaré: “À ce stade, j’ai pris les choses en main. Je dois le faire pour ma famille.

“Je dois faire quelque chose pour ma propre santé mentale, pour celle de ma femme et pour Archie.”

Avouant qu’il s’était senti “vraiment abandonné” par son père, il a déclaré: “Il sait à quoi ressemble la douleur.

“Bien sûr, je l’aimerai toujours, mais il y a beaucoup de blessures qui se sont produites et je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cela.”

Ligne de succession: Charles est le premier sur le trône (Image: Express Newspapers)

Il a également affirmé que la famille royale l’avait coupé au premier trimestre 2020.

C’était la période après que lui et Meghan ont déménagé en Amérique du Nord, d’abord au Canada, puis en Californie.

Pendant ce temps, le duc devrait retourner au Royaume-Uni en juillet.

The Me You Can’t See: Harry s’exprimant lors du premier épisode de sa nouvelle série Apple TV (Image: Apple TV)

Selon plusieurs informations, il assistera au dévoilement d’une statue pour sa défunte mère, la princesse Diana, aux côtés de son frère le prince William.

Omid Scobie, un auteur royal qui a écrit la biographie de Meghan et Harry, “Finding Freedom”, a déclaré qu’il pensait que l’événement serait un “brise-glace”.

Il a déclaré que cela “démontrera que tous les deux sont capables d’être cordiaux et respectueux lorsqu’il s’agit de se souvenir de la vie de leur mère, malgré leurs différences”.