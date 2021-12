Charles Oakley révèle le joueur le plus dur qu’il ait jamais gardé

Charles Oakley a eu une carrière très réussie dans la NBA qui a duré près de 20 ans.

En cours de route, il s’est taillé la réputation d’être l’un des joueurs les plus coriaces et les plus agressifs que la ligue ait jamais vus.

C’est une réputation dont Oakley est profondément fier et a continué à promouvoir à ce jour, comme en témoignent ses récents commentaires de Zion Williamson.

Cela étant dit, il n’hésite toujours pas à admettre que certains joueurs de la ligue ont toujours eu raison de lui.

Lors d’une interview avec Jack Green de Betway Insider, Oakley a reconnu que Shaquille O’Neal lui avait posé beaucoup de problèmes lorsqu’ils se sont affrontés.

« Shaq était dur », a-t-il reconnu. «Il était juste gros, et la seule chose qu’il aimait faire était de te tremper. Il n’a jamais dunk sur moi, mais il était une force, cependant. Je lui donne crédit. Côté compétences, Kevin McHale au poste, Tim Duncan. Karl Malone, mais il a juste trop floppé pour moi.

Au cours de leurs 25 rencontres, O’Neal est allé 14-11 contre Oakley. Dans la foulée, il a récolté en moyenne 25,8 points et 11,7 rebonds.

À la lumière du manque de respect de Scottie Pippen récemment à l’égard de Stephen Curry et des Golden State Warriors, il est rafraîchissant de voir une légende de la NBA donner des accessoires à un jeune joueur sans aucune ombre ni haine.

