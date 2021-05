Charles Oliveira assomme Michael Chandler pour succéder à Khabib en tant que champion des poids légers de l’UFC dans un combat passionnant

Charles Oliveira a éliminé Michael Chandler à l’UFC 262 pour succéder à Khabib Nurmagomedov et devenir le nouveau champion des poids légers de l’UFC.

La division de 155 livres manque de roi depuis le départ du Russe sur Fight Island en octobre 2020, avec Oliveira attendant dans l’ombre.

Charles Oliveira est le nouveau champion des poids légers de l’UFC après avoir éliminé Michael Chandler

Lorsqu’on lui a présenté l’opportunité, le Brésilien a été impitoyable et a réclamé la ceinture en arrêtant l’ancien champion du Bellator Chandler dans un combat passionnant.

Cela a commencé brillamment pour l’Américain en blessant Oliveira et en le coupant avant de sauter dans une guillotine puissante.

Oliveira s’est rallié et a enveloppé le challenger avec ses compétences en jiu-jitsu, mais n’a pas réussi à trouver un étranglement et le combat est revenu aux pieds.

Peut-être revitalisé à survivre sur le terrain, Chandler a traversé et semblait presque proche de l’arrivée alors qu’il posait des bombes.

Alors que la foule essoufflée de Houston luttait pour faire face à ce qu’elle avait vu, Oliveira a fait irruption hors de la porte pour le deuxième tour et a laissé tomber Chandler avec un crochet gauche haché.

Il a poursuivi son homme et a attrapé l’arrivée alors qu’il coinçait ‘Iron’ Mike et l’arbitre a arrêté le combat après seulement 19 secondes du deuxième tour.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

