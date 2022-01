Charles Oliveira est prêt à affronter Alexander Volkanovski et Kamaru Usman en échange de nouvelles ceintures

Charles Oliveira, champion du monde UFC des 155 livres

Dans 2016, Conor McGregor, L’ancien champion poids plume, est entré dans l’histoire en remportant deux ceintures simultanées dans l’histoire de UFC.

De là à ici, d’autres combattants comme Henri Cejudo Oui Amanda nunes ils ont réussi à répéter l’exploit de l’Irlandais. Le prochain qui pourrait essayer d’entrer dans cette liste est Charles Oliveira.

En participation au podcast Trocacao Franca, l’actuel champion des poids légers est d’accord avec son entraîneur Diego Lima sur la possibilité de se battre pour de nouvelles ceintures, que ce soit avec Kamaru usman, au poids welter, ou avec Alexandre Volkanovski en poids plume.

« J’ai vraiment trouvé que je ne pouvais pas atteindre 66, mais dans cette dernière coupe, j’ai atteint très près de 70 kilos avant le combat avec ce travail que j’ai fait, avec beaucoup d’eau dans mon corps, et nous pensons que je pourrais 66. Si j’avais la chance de me battre pour la ceinture poids plume, je descendrais me battre. De plus, si j’avais l’opportunité de me battre pour la ceinture 77, j’irais aussi combattre, mais je pense qu’il est plus viable de descendre aux poids plume au lieu de monter aux poids welters en ce moment. » expliqué Charles.

Tellement de Kamaru usman Quoi Alexandre Volkanovski ils sont invaincus dans UFCLe Nigérian, leader livre pour livre, a remporté ses 15 premiers combats dans l’organisation, les cinq derniers étant champion. L’Australien compte dix victoires dans l’Octogone, dont deux défenses partantes.

« Devenir champion de deux divisions, comme un Brésilien », ce serait incroyable, a-t-il déclaré Charles.

Malgré la volonté d’être sacré champion de deux divisions à la fois, la prochaine étape de Charles Oliveira Cela doit arriver dans les lumières. Le Brésilien espère savoir qui sera son prochain rival, avec Justin Gaethje Oui Conor McGregor comme vos deux options.

