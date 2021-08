Charles Oliveira répond à l’intérêt de Dustin Poirier pour Nate Díaz

Dustin Poirier a récemment déclaré qu’il avait intérêt à combattre à la fois Charles Oliveira et Nate Diaz : « Ce sont tous deux des adversaires potentiels. Je dois parler à l’UFC pour connaître leurs plans et ce que nous allons faire.. Je pense que je suis le numéro un pour me battre pour la ceinture. Je pense que Dana a même dit après le combat ce qui allait se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer mais j’ai l’impression que nous le saurons bientôt«. Qu’en pense le champion du monde UFC des 155 livres ?

Charles Oliviera comprend Dustin Poirier

S’adressant à Ag. Fight, le combattant brésilien assure qu’il comprend l’Américain : «Aujourd’hui personne ne veut savoir sur une ceinture, ils ne veulent pas savoir sur une ceinture. Ils veulent savoir ‘l’argent’, l’argent dans ta poche. Le combat contre Conor (McGregor) a rapporté beaucoup d’argent à Dustin Poirier, un combat contre Nate rapportera aussi beaucoup d’argent. Nous sommes des êtres humains. Cela dépend beaucoup de chaque personne. Je préfère me battre pour la ceinture que pour l’argent. Il avait un objectif. Il voulait être champion de l’UFC. Aujourd’hui je suis champion UFC, je veux gagner de l’argent, je veux avoir de l’argent dans ma poche.

Avis

« Alors ça dépend beaucoup. Si Dustin accepte de combattre Diaz, a-t-il tort ? Non pas mal. Vous avez raison. Il faut voir ce qui est bon pour lui. Chacun doit choisir ce qui lui convient le mieux. Ils ont réfléchi à mon combat contre Diaz et je leur ai dit que si c’était pour la ceinture, je me battrais. Avant de se battre pour la ceinture. Il avait un objectif, qui était de se battre pour la ceinture. Beaucoup de gens m’ont dit : « Ce combat vous rapportera beaucoup d’argent. Et j’ai dit : ‘D’accord, mais l’argent n’est pas mon objectif en ce moment, je veux être un champion de l’UFC.’ Aujourd’hui, je suis champion UFC, maintenant je veux gagner de l’argent. Chacun a sa façon de choisir. Aujourd’hui, je suis le champion. Je me fiche de savoir qui le fera ou ne le fera pas, c’est à eux, pas à moi», a conclu Charles Oliveira.



Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité