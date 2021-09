Charles Oliveira répond aux commentaires de Justin Gaethje

Le monarque actuel de 155 livres, Charles Oliveira, répond aux déclarations malheureuses de Justin Gaethje, après avoir dénigré et qualifié son match pour le titre avec Michael Chandler de « risée ».

Oliveira est devenu le champion des poids légers à l’UFC 262, lorsqu’il a battu l’ancien champion du Bellator par KO. Le Brésilien a terminé Michael Chandler à 19 secondes du deuxième tour. Après avoir surmonté un premier tour où il était en difficulté. « Do Bronx » a prévalu face à l’adversité et a réussi à renverser la situation, reprenant ainsi l’or vacant de 155 livres.

Après près de onze ans de compétition à l’UFC, Charles Oliveira s’est hissé au sommet lors de son 28e combat au sein du promoteur. Avant sa dispute pour la ceinture, il avait remporté huit victoires d’affilée, dont sept en guise d’achèvement. Mais pour une raison quelconque, pour l’ancien champion par intérim Justin Gaethje, cela ne le rendait pas digne d’un coup de départ.

Gaethje a été le dernier à affronter l’ancien champion des poids légers Khabib Nurmagomedov ; avant de se retirer du sport et de quitter le titre. ‘The Highlight’ a été la dernière victime du Russe. Il a remporté la ceinture intérimaire, mais a été arrêté dans sa tentative d’unifier le championnat.

Avec la ceinture de 155 livres sans propriétaire, l’Américain espérait être le prochain à la défier. Mais finalement, ce sont Oliveira et Chandler qui ont été bénis. Situation qui a généré le mécontentement de Gaethje, qui a déclaré que le prestige du titre avait été perdu. Ce à quoi Charles Oliveira a répondu :

“Ce que j’ai à dire à Gaethje, c’est ‘faites votre travail, gagnez vos combats et saisissez votre chance, tout comme je l’ai fait et réalisez-le. Je serai là avec ma ceinture. Lorsque vous avez neuf victoires consécutives, vous pouvez réclamer Dana. Il y a neuf mois, il était n°7 et demandait un coup contre un concurrent n°5. Dix jours avant l’UFC 256, l’adversaire de Ferguson était blessé et j’étais en forme, prêt à accepter l’invitation de l’UFC. »

Le Brésilien, en plus d’être champion, possède deux records au sein du promoteur. ‘Do Bronx’ est celui qui a remporté le plus de combats par soumission (14), et qui a remporté le plus de victoires par achèvement (17).

«Après avoir complètement dominé Ferguson, j’ai gagné mon coup de départ. J’ai disputé 28 combats à l’UFC au cours des onze dernières années, après huit victoires consécutives. J’ai le record du plus grand nombre de bonus à l’UFC. J’ai battu le record de soumissions de Royce Gracie et Demian Maia à l’UFC. Si je n’avais pas le droit de me battre pour la ceinture, qui aurait dû l’avoir ? Si je suis le champion aujourd’hui, c’est parce que je me suis beaucoup battu pour ça.”

Maintenant, ce sera Gaethje qui affrontera Michael Chandler à l’UFC 268. Justin cherchera une deuxième chance pour remporter la couronne de la division des poids légers. Alors que Charles Oliveira attend sa première défense de départ, qui est supposée être contre Dustin Poirier.