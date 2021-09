Charles Oliveira répond aux critiques de Justin Gaethje : « Réclamez quand vous en gagnez neuf de suite »

La longue trajectoire de Charles Oliveira pour la ceinture légère de UFC il est un exemple pour de nombreux combattants. Mais, il y a des gens qui rabaissent le fait. La dernière semaine, Justin Gaethje dans une interview avec ESPN, a assuré que la division légère a perdu du sérieux après le départ à la retraite de Khabib et le combat entre Charles Oliveira et Michael Chandler.

Dans une interview avec Sherdog, Charles Oliveira n’a pas ignoré les déclarations de l’ancien champion par intérim. L’actuel monarque léger a parlé de tous les efforts qu’il a déployés pour atteindre le sommet de la division et en a profité pour envoyer un message à l’Américain.

Avis

“La seule chose que j’ai à dire à Gaethje est:” Faites votre travail, gagnez vos combats et gagnez votre chance comme je l’ai fait, laissez-le se produire. Je vais être ici avec ma ceinture. Lorsque vous avez neuf victoires consécutives, vous pouvez réclamer Dana. Il y a neuf mois, j’étais septième au classement en demandant un coup avec un Top 5. À dix jours de l’UFC 256, l’adversaire de Ferguson était blessé et j’étais en forme prêt à accepter l’invitation de l’UFC.. expliqué Charles.

«Après avoir complètement dominé Ferguson, j’ai gagné ma chance de me battre pour la ceinture. J’ai disputé 28 combats à l’UFC au cours des 11 dernières années, j’étais sur une séquence de huit victoires consécutives, j’ai dépassé le record du plus grand nombre de réalisations par Royce Gracie et Demian Maia dans l’organisation. Si je n’ai pas le droit de me battre pour la ceinture, qui le devrait ? Je suis le champion actuel parce que je me suis beaucoup battu pour ça” conclu dans sa réponse Faites le Bronx.

Charles Oliveira a été sacré champion après avoir éliminé Michael Chandler au UFC 262 mai dernier. Bien qu’il n’ait pas été officiellement annoncé. La première défense de départ du Brésilien doit être en UFC 269, de face Dustin Poirier.

Justin Gaethje, pour sa part, il a programmé des combats devant Michael Chandler au UFC 268, le 6 novembre. L’ancien champion par intérim des poids légers est à la recherche de son deuxième coup à la ceinture linéaire. Dans le premier, il a été terminé par Khabib Nurmagomedov, au UFC 254.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité