Charles Oliveira se réaffirme et Julianna Peña réussit l’impossible contre Nunes à l’UFC 269

L’adaptabilité est la clé de l’UFC. Cette maxime a été démontrée ce samedi, dans la star de l’UFC 269, Charles Oliveira. Le Brésilien a réussi sa première défense du championnat des poids légers grâce à une correction après le premier tour. Il a failli être mis KO par Dustin Poirier, mais il a su se refaire et finir par soumettre dans le troisième acte (Augmente le record d’achèvements UFC avec 18, dont 15 par soumission.) Démonstration de qualité et d’intelligence pour s’adapter aux situations difficiles. ADN de champion.

Le premier tour a montré quelque chose de très différent de ce qui s’est finalement passé. Poirier, de son premier coup, a fait trembler Oliveira. Le Brésilien avait l’air plus petit et pourrait affecter. Malgré cela, le champion a été courageux et a accepté la traversée. Il a essayé de mettre ses combinaisons et il a réussi, mais chaque fois qu’ils le frappaient, ils le blessaient. A tel point que Poirier le jeta au sol. Il a cherché l’achèvement, mais n’est pas venu. L’erreur de son combat.

Une fois qu’il a traversé le coin, Oliveira était un autre. Il est sorti déterminé à mener le combat au sol et à le dominer là-bas. Son grand jiu-jitsu lui a permis de faire du ‘Muay Thai sur le tapis’. Avec ses avant-bras et ses coudes, il punit et blessa impitoyablement l’aspirant. La même mentalité avait au troisième tour. Le Brésilien est sorti avec tout pour Poirier, qu’il a monté sur son dos. La position a été compromise et dès que le ‘Diamond’ a échoué, Oliveira l’a exécuté avec un tueur qui en avait désespérément besoin.ré. Retenir et réussir, le rêve de chaque combattant et ce qu’Oliveira a réalisé. Suivant s’il-vous-plaît.

Julianna Peña réalise l’impossible : met fin à Amanda Nunes

Amanda Nunes a ajouté neuf championnats UFC (6 du poids coq et 3 de la plume) d’affilée. Après deux ans, il est revenu pour défendre sa couronne du coq. Le sentiment d’être indestructible régnait dans l’UFC 269 et il semblait que la 10e ceinture allait venir oui ou oui. Toutes les prédictions ont échoué. « Croyez en vous. Si vous le faites, vous pouvez tout faire », a-t-il déclaré. Julianna Peña à la fin de son combat contre la Brésilienne. Peña l’a fait et est devenu le nouveau champion de la catégorie. Il a accompli ce qui semblait impossible : finir (deuxième tour) la Lionne pour enlever une de ses ceintures. Le moment le plus inattendu de la nuit, sans aucun doute.

Peña a été très clair sur son plan. Nunes l’a envoyée au sol à deux reprises. À aucune occasion, il n’a été touché. Il cherchait Amanda pour aller au sol. Le Brésilien a accepté à la fin, est allé au sol et a dominé, mais s’est fatigué. Voyant que le plan ne fonctionnait pas, il l’a changé. L’Américaine, d’origine vénézuélienne, s’est plantée à coups croisés. La ‘lionne’ acceptée. Il faisait confiance à son coup de poing, et il avait tort. Peña a commencé à frapper plus de mains que n’importe qui d’autre et Amanda a frappé, mais son adversaire n’a pas semblé le sentir. La punition s’additionnait et avant d’arbitrer le second tour, le champion montrait de la fatigue. Ce déclin physique a conduit à une pire défense, et Julianna est arrivée avec plusieurs mains. Nunes est tombé et tout était là-bas. Entre punition et épuisement, dès que Peña a fermé un mataleón, il a réussi à se rendre. L’audience de T-Mobile a explosé de liesse. L’impossible est arrivé. « Il était meilleur que moi. Maintenant, je dois retourner au gymnase et m’améliorer », a déclaré l’ancien champion du coq. « je vais lui donner ma revanche, mais après les vacances », a répondu le nouveau monarque.

Consultez les résultats de l’UFC 269