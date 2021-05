Charles “ ouvrira des palais au public ” lorsqu’il deviendra roi

T

Le prince de Galles aurait l’intention de donner aux gens un plus grand accès aux palais royaux lorsqu’il deviendra roi.

Le journal a déclaré que l’héritier du trône souhaitait que ces résidences royales ouvrent plus largement pendant de plus longues périodes au cours de l’année.

Charles aurait parlé à la duchesse de Cornouailles, au duc et à la duchesse de Cambridge et à d’autres membres de la famille royale au sujet des plans.

Le journal a déclaré que Charles envisageait d’ouvrir le palais et les jardins de Buckingham tout au long de l’année lorsqu’il est roi, y compris lorsqu’il est en résidence.

En avril, la forte demande publique de billets pour pique-niquer sur les pelouses du palais de Buckingham et explorer son jardin a contraint le Royal Collection Trust (RCT) à cesser temporairement de prendre de nouvelles réservations.

Des milliers de personnes se sont connectées au site Web de l’association, qui organise les ouvertures de plusieurs résidences royales, dans l’espoir de réserver un billet après le lancement des visites de jardins autoguidées.

Mais le RCT a déclaré qu’un intérêt «très élevé» signifiait qu’il devait suspendre les ventes.

L’ouverture estivale traditionnelle des salles officielles et de l’exposition thématique du palais de Buckingham, qui accueille normalement des milliers de personnes, a été annulée pour une deuxième année en raison de la pandémie.

Mais des visites de jardins autoguidées ont été annoncées de juillet à septembre, donnant au public payant la possibilité de se promener sur le site privé de 39 acres de la reine et de découvrir l’oasis riche en faune au cœur de Londres.

Son paysage remonte aux années 1820, lorsque George IV a transformé Buckingham House en palais, et aujourd’hui, il abrite un habitat riche en biodiversité, avec plus de 1000 arbres et 320 fleurs sauvages et herbes différentes.

Les visiteurs pourront explorer un itinéraire à travers le jardin qui comprend sa bordure herbacée de 156 mètres de long, des platanes plantés par et nommés d’après la reine Victoria et le prince Albert et une vue sur l’île et ses ruches à travers le lac de 3,5 acres.

L’occasion unique de profiter d’un pique-nique sur l’une des grandes pelouses fera partie de la visite.

De mai à septembre, de petites visites guidées du palais commenceront, avec nombre de ses magnifiques salles d’apparat, meublées de trésors de la collection royale, notamment des peintures de Franz Xaver Winterhalter, de la porcelaine de Sèvres et ce que l’on dit être l’un des meilleurs anglais. et le mobilier français dans le monde.

A partir de juillet, l’accès au jardin sera inclus dans la visite.