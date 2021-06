Charles Payne fait l’éloge de Juneteenth comme un rappel américain de «ne pas être enchaîné au passé» – RedState Vir .

Êtes-vous pro-Juneteenth? Charles Payne l’est.

Sur Fox Business Friday, l’animateur de Making Money with Charles Payne a commenté notre nouveau jour férié fédéral, notant que cela lui rappelle sa mère.

Comme vous le savez, tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée que Juneteenth devienne officiel.

Jeff Charles de RedState est pour :

Voici mes deux cents sur le débat de Juneteenth.https://t.co/73wGDp5dk9 – Jeff Charles (@JeffOnTheRight) 17 juin 2021

14 républicains du Congrès ? Pas tellement:

“Il y avait 14 républicains qui ont voté contre, 14 républicains conservateurs blancs ont tous voté pour que nous ne commémorions pas la fin de l’esclavage aux États-Unis”, a déclaré @Maddow à propos de l’adoption par la Chambre d’un projet de loi visant à faire de Juneteenth un jour férié fédéral. https://t.co/3lCyS2XHjB – MSNBC (@MSNBC) 20 juin 2021

Quant à Charles Payne, il est triste que la commémoration soit “déjà politisée ou délibérément mal interprétée avant même que l’encre ne soit sèche”.

Et, à l’opposition :

« Personne ne confond cela avec le 4 juillet, jour de l’indépendance. Et sa création dément les cris constants que cette nation n’admet pas son passé, le bon et le mauvais. »

“[W]ous ne pouvons jamais réécrire le passé », a-t-il souligné, « et je ne pense pas que nous devrions… commencer à essayer de réécrire le passé.

Pour Charles, les vacances, c’est aller de l’avant :

« Juneteenth nous permet – je parle à tous les Américains – de reconnaître le passé tout en nous libérant, tous, pour regarder vers l’avenir. Ceci est rendu possible par la sagesse des rédacteurs de la Constitution, lorsqu’ils ont créé ce document, qui permettrait à une nouvelle nation de surmonter les plus grands obstacles et obstacles vers une société juste et prospère.

“C’était déchirant qu’il ait fallu deux ans et demi pour que les esclaves de Galveston, au Texas apprennent qu’ils avaient déjà été libérés”, a-t-il poursuivi. « De la même manière, l’effort pour s’assurer qu’ils reçoivent les nouvelles, et qu’ils obtiennent leur liberté en premier lieu, parle du courant sous-jacent de l’histoire américaine pour continuer à marcher vers ce qui est juste, pour continuer à marcher vers un plus parfait syndicat.”

Charles a parlé de larmes de joie sur les visages de ces anciens esclaves.

“[I] Je doute vraiment qu’ils aient passé beaucoup de temps à se lamenter sur le temps qu’il leur a fallu pour apprendre la nouvelle, ou même le sort de leur esclavage. Je crois qu’ils ont bougé très vite pour embrasser leur nouvelle vie. Et je pense que nous, aujourd’hui, nous devrions suivre leur exemple.

Nous pourrions certainement prendre cette réplique.

Il me semble que la nation est actuellement obsédée par son passé.

Mais je ne suis pas sûr que la concentration soit un moyen de lâcher prise.

Nous semblons non seulement être en guerre avec le passé, mais aussi le répéter.

Des statues ont été renversées et des noms ont été purgés d’endroits importants ; est-ce pour nettoyer notre palais pour un nouveau départ, ou pour autre chose ?

Pendant ce temps, alors que le pays prétendait autrefois avoir été éclairé par le daltonisme, il fait désormais carrément face à l’autre direction.

De là découle une question considérable : comment pouvons-nous avancer, si nous ne pouvons pas nous mettre d’accord sur cette voie ?

De retour à Charles, il voit les dernières vacances américaines comme un signe d’espoir :

“Je préfère m’attarder sur le fait que, dans ce pays, nous avons combattu et battu le pire de la nature humaine.”

Et ça lui rappelle sa maman, qui a avancé — même quand c’était douloureux :

“Quand je pense à Juneteenth, je pense aussi à ma mère. Née et élevée à Uniontown, en Alabama, elle a vu et vécu des choses qui n’arrivent plus en Amérique. Elle n’a jamais été amère et elle a caché la douleur de sa vie du mieux qu’elle pouvait, même si elle pleurait le dimanche en écoutant Mahalia Jackson ou d’autres grands du gospel.

“Elle nous a élevés pour saisir l’avenir et ne pas être enchaînés au passé”, a-t-il déclaré. « Ne pas permettre à l’esclavage d’antan (de) bloquer notre propre potentiel, nos propres opportunités. »

C’est certainement un excellent conseil.

Quand Charles pense à Juneteenth, il pense « à la liberté », à « aller de l’avant ».

Il pense à « la grandeur des personnes qui ont subi les traitements humains les plus durs de voir leurs enfants jouir de certains droits inaliénables accordés par leur Créateur ».

Ne serait-il pas formidable si la nation était pleine de gens qui pensaient à ces choses quand ils pensaient à… l’Amérique ?

« Le mois de juin est une bonne chose pour tous les Américains », a affirmé Charles. “Alors sortons tous et profitons de la journée.”

Oui, saisissons-le. Et seulement dans les bonnes manières.

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Bill Maher brûle la Californie pour sa réglementation, même là où le soleil du Golden State ne brille pas

L’État tient des audiences sur la théorie critique de la race, les points supplémentaires d’un enseignant pour le témoignage d’adolescents étaient-ils corrects ?

Le président de l’université affirme que «la théorie critique de la race est le nouveau communisme», le veut-il comme un compliment

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.