Charles Payne sur Woke Capital, la reprise COVID et le risque d’inflation ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, Charles Payne, animateur de «Making Money» de Fox Business, se joint au rédacteur en chef Chris Bedford pour discuter du capital réveillé, de la reprise économique du COVID-19, de la hausse du risque d’inflation et des raisons pour lesquelles les États-Unis sont le meilleur pays pour gravir les échelons économiques.

«Vous parlez de ne pas vouloir être américain ou de vouloir être mondial et d’avoir peur d’être fier de vos racines américaines, c’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que nous avons vraiment vu ces sociétés s’impliquer au point de prendre des valeurs américaines conservatrices pour le degré qu’ils ont au cours des dernières années », a déclaré Payne.

«Vous pouvez affronter des conservateurs parce que vous savez que vous pouvez développer votre entreprise dans le reste du monde beaucoup plus rapidement», a expliqué Payne.

«C’est un tremplin, la notion de marcher et de gravir les échelons. Et chaque échelon apporte un niveau différent de réussite économique, mais une certaine fierté et nous pouvons le faire dans ce pays mieux que partout ailleurs dans le monde », a déclaré Payne.

«Et je me fiche du genre d’enquête étrange que certains gauchistes vous montreront, il n’y a pas d’autre pays avec une meilleure mobilité ascendante que l’Amérique. Nous devons simplement nous appliquer », a-t-il déclaré.

https://mp3.ricochet.com/2021/05/Payne.mp3

