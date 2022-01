Charles pourrait retirer ses titres à Andrew « indépendamment de l’issue de l’affaire Giuffre » | Royale | Des nouvelles

Nigel Cawthorne a également déclaré qu’il pensait que le duc d’York serait finalement déchu de tous ses titres royaux ainsi que de ses rôles militaires et caritatifs, mais seulement lorsque son frère aîné, Charles, deviendrait roi. L’auteur s’est exprimé à la suite de nouvelles allégations d’un témoin clé dont le témoignage a aidé à condamner Ghislaine Maxwell de cinq chefs d’accusation liés au trafic sexuel de mineurs pour son défunt partenaire, Jeffrey Epstein.

Carolyn Andriano, 35 ans, a déclaré dans une interview qu’après avoir été recrutée comme « esclave sexuelle » mineure pour Epstein, l’accusatrice d’Andrew Virginia Giuffre lui a dit en 2001 qu’elle avait couché avec la famille royale britannique.

Mme Andriano a également affirmé que Mme Giuffre, alors âgée de 17 ans, lui avait montré la photo désormais tristement célèbre d’Andrew avec son bras autour d’elle et un Maxwell souriant qui se cachait à proximité.

En vertu de la loi américaine, les demandes de Mme Andriano seront désormais recevables dans l’affaire civile que Mme Giuffre a engagée contre le duc d’York, dans laquelle elle affirme qu’il l’a agressée sexuellement à trois reprises et demande des dommages-intérêts « substantiels ». Le prince Andrew nie fermement les accusations.

La semaine dernière, cependant, il a été signalé que Mme Giuffre avait l’intention de refuser toute offre de règlement à l’amiable et souhaitait qu’un procès civil à part entière envoie le message que toute personne « ayant le pouvoir et le privilège et accusée d’avoir abusé de jeunes filles sera confrontée à Justice ».

Dès cette semaine, le juge de district américain Lewis Kaplan devrait décider si le procès se déroulera plus tard cette année – pendant le jubilé de platine de la reine.

M. Cawthorne a déclaré: « Même si l’affaire était rejetée – et la plupart des experts estiment que cela est hautement improbable – Andrew n’aura pas complètement esquivé une balle.

« Le FBI veut toujours l’interroger dans son enquête sur les amis riches et puissants d’Epstein et, à moins qu’il ne se rende devant les tribunaux et ne soit en mesure de blanchir complètement son nom, il sera à jamais entaché par ces accusations.

Accusateur Giuffre « Je pense qu’il est vrai de dire qu’il n’y a vraiment pas de bon résultat pour lui et qu’il se retrouvera sans nulle part où courir et nulle part où se cacher.

« Maintenant que Mme Giuffre a dit qu’elle ne s’installerait pas, il ne semble pas avoir d’options. »

Le biographe ne croit pas qu’Andrew sera déchu de ses titres tant que sa mère est en vie, car « elle seule peut les emporter ».

Il a ajouté: « Je pense qu’il aura de sérieux ennuis lorsque son frère Charles deviendra roi. »