Statue de Diana: Expert sur les raisons pour lesquelles Charles n’a pas assisté au dévoilement

L’absence de Charles au dévoilement de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington la semaine dernière a fait sourciller, d’autant plus qu’elle a été commandée par ses deux fils, le prince Harry et le prince William. On pense que le prince de Galles est également resté en Écosse pendant la durée de la visite de Harry au Royaume-Uni – même si l’occasion était censée être une réunion pour la famille séparée. Cependant, un regard en arrière sur le mariage chaotique de Charles avec Diana suggère que le prince de Galles voulait peut-être simplement éviter d’éclipser l’occasion émotionnelle, en rappelant au public sa relation tumultueuse avec la défunte princesse de Galles.

Comme Charles aurait acquis plus d’autorité derrière les murs du palais après la mort du prince Philip et qu’il continue de se préparer à prendre lui-même le trône, il est également peu probable qu’il ait voulu revenir sur les scandales qui ont été dispersés tout au long de son premier mariage.

L’une des bombes les plus mémorables qui ont fait la une des journaux alors que sa relation avec Diana s’effondrait a été surnommée “Camillagate”.

Il s’agissait de la transcription d’une conversation au coucher entre Charles et sa maîtresse de l’époque, Camilla, enregistrée en 1989, bien qu’elle n’ait été publiée qu’un mois après la séparation de l’héritier et de Diana en 1992.

Il a exposé la relation intime entre les deux et a été publié en janvier 1993.

Lors de leur échange affectueux au téléphone, Camilla a déclaré : “Je ne peux pas commencer la semaine sans toi.”

Charles “profondément honteux” du tristement célèbre appel téléphonique: “Hante tous les moments significatifs de la vie” (Image: .)

Charles n’a pas assisté au dévoilement de la statue de la princesse Diana la semaine dernière (Image: .)

Charles a répondu: “Je fais le plein de ton réservoir.”

Ils ont tous les deux plaisanté sur le fait de vouloir «désespérément» être ensemble «tout le temps» au milieu de blagues grossières, tout en organisant où et quand ils pourront se voir ensuite.

Ils ont terminé l’appel téléphonique en confirmant à quel point ils s’aiment, et Charles a même dit à Camilla: “Votre grande réussite est de m’aimer.”

Elle a répondu : « Je souffrirais n’importe quoi pour toi. C’est l’amour. C’est la force de l’amour.

Lors de sa publication, la bande a envoyé des ondes de choc dans les sphères royales – d’autant plus que les deux étaient mariés au moment de la conversation.

Le mariage de Diana et Charles s’est effondré aux yeux du public (Image: .)

Cela a également déclenché le divorce de Camilla avec Andrew Parker Bowles, car cela rendait sa position de mari de la duchesse de Cornouailles intenable, bien que tous les trois soient restés amis.

Biographe royal et connaissance de Charles, Howard Hodgson a expliqué dans sa biographie du prince de Galles que “même aujourd’hui, l’épisode trouble le prince”.

M. Hodgson a déclaré: «Il sait que les personnes qui ne sont pas sympathiques à lui ou à la monarchie s’en souviendront au moment de son couronnement et à tous les autres moments significatifs de sa vie.

“Il reste profondément honteux de l’embarras qu’il a causé à sa mère, profondément désolé pour la douleur que cela a causée à ses enfants et à ceux de Camilla.”

Diana aurait qualifié l’enregistrement de “malade”, bien qu’elle ait été prise dans une situation tout aussi délicate avec son propre appel téléphonique présumé à James Gilbey, un ami d’enfance.

Diana et Charles se sont officiellement séparés en 1992 (Image: .)

Publié l’année avant “Camillagate”, une cassette d’une femme – que l’on pense être Diana – échangeant des termes affectueux avec M. Gilbey, stupéfaits des observateurs royaux.

Il a appelé à plusieurs reprises la princesse de Galles « Squidgy » et « Squidge » lors de l’appel téléphonique, ce qui signifie que l’appel téléphonique a rapidement été surnommé « Squidgygate ».

La conversation a été enregistrée le soir du Nouvel An en 1989, et on peut entendre le couple planifier de se rencontrer.

La princesse de Galles a déclaré que son mari « rend ma vie réelle, une vraie torture », et a expliqué à quel point elle se sentait « vraiment triste et vide » par moments.

Bien que de tels événements aient eu lieu il y a trois décennies, le public est toujours très sensible à la rupture du mariage du Pays de Galles, comme le montre la réponse à la dernière série de Netflix « The Crown », qui racontait l’histoire de leur relation.

Charles est brièvement sorti avec Camilla en 1979, puis a eu une liaison avec elle des années plus tard (Image: .)

Charles et Camilla le jour de leur mariage en 2005 (Image : .)

Diana et Charles ont finalisé leur divorce en 1996 et seraient devenus plus amicaux l’un envers l’autre au cours de la dernière année de la vie de la princesse de Galles.

Le prince de Galles a maintenu sa relation avec Camilla et l’a progressivement intégrée à sa vie publique.

Ils se sont mariés en 2005, et elle est actuellement connue sous le nom de duchesse de Cornouailles, ayant pris le titre secondaire de son mari par respect pour Diana.

Le palais a depuis affirmé que Camilla ne sera connue que sous le nom de princesse consort de Charles, plutôt que de reine consort, lorsqu’il montera sur le trône car elle est sa deuxième épouse.

Cependant, il s’agit d’une affirmation très contestée et beaucoup pensent que le prince de Galles tentera d’accorder à Camilla le titre plus ancien de reine consort.

‘Charles: The Man Who Will Be King’ de Howard Hodgson a été publié en 2007 par John Blake Publishing et est disponible ici.