Charles Rosier sur la construction d’Augustinus Bader – WWD

Charles Rosier travaillait dans la finance lorsqu’un ami commun qui connaissait son intérêt pour la biotechnologie et la médecine l’a présenté à Augustinus Bader. Rosier avait entendu parler de la recherche révolutionnaire de Bader dans le domaine de la cicatrisation des plaies et souhaitait aider à financer la recherche. L’idée de lancer une entreprise de beauté ne lui était pas venue à l’esprit. Mais comme il aime le dire, Rosier a eu une révélation ce soir-là – et a envisagé des applications potentielles pour le travail de Bader qui l’ont étendu au-delà du domaine médical. Le reste est l’histoire des soins de la peau: avec une histoire d’origine irrésistible et un cadre étoilé de célébrités qui ont loué son efficacité, Augustinus Bader est devenue l’une des marques de beauté à la croissance la plus rapide. L’année dernière seulement – au début de la pandémie – les ventes ont triplé pour atteindre 70 millions de dollars et The Cream and Rich Cream a été élu meilleur produit de soin de la peau dans un sondage auprès de plus de 300 initiés de l’industrie de la beauté mené par Beauty Inc plus tôt cette année.

Vous avez été banquier d’affaires pendant plus de 15 ans – comment êtes-vous entré dans la beauté?

Charles Rosier: Je ne savais rien de l’industrie sur une base professionnelle. Bien sûr, j’utilise des soins de la peau et j’ai deux sœurs et une mère, donc je connaissais les marques, mais plus d’un point de vue extérieur. Avant mon dîner avec Augustinus, j’ai vu l’image de la façon dont son gel pour plaie régénérait la peau brûlée, et j’ai pensé, comment puis-je financer la recherche? Mon cerveau au dîner est entré dans la peau brûlée – pourquoi pas les soins de la peau? Au dîner, je lui ai demandé, pouvez-vous faire une crème anti-rides qui fonctionne? C’était une réflexion pragmatique instantanée sur la façon dont nous pourrions financer ses recherches. Après avoir jeté le concept sur la table, il m’a fallu deux ans pour le convaincre de le prendre au sérieux.

Professionnellement, l’idée de devenir entrepreneur était passionnante pour moi. J’admire la capacité de construire quelque chose à partir de rien et j’ai toujours été passionné par la science médicale et la recherche. J’ai presque étudié la médecine. Donc, ce projet a beaucoup de sens pour moi.

Vous en saviez très peu sur l’industrie de la beauté avant de lancer la marque. Était-ce une aide ou un obstacle?

CR: Une aide au début, car cela m’a donné la foi de croire que c’était faisable. Peut-être que si j’avais déjà travaillé dans l’industrie, j’aurais compris à quel point c’est délicat. Il est très compétitif et nécessite un budget important pour se faire entendre. Avoir un bon produit ne suffit pas.

Quand j’ai commencé ce projet et décidé de mettre toutes mes économies dans le financement de la première année et demie d’existence, j’étais convaincu que si vous aviez le bon produit et que le produit est vraiment spécial et supérieur à la concurrence, vous réussiriez. , mais c’est plus complexe que cela. Le manque de connaissance de la complexité de l’industrie de la beauté était un avantage, car il n’y avait pas de barrière à l’ambition.

Au cours des dernières années, on m’a demandé de siéger à des conseils d’administration de sociétés d’investissement et j’ai vu à quel point la beauté est en train de devenir une matière première pour les investisseurs. Ce n’est pas pour être humble, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait une recette pour réussir. Si vous partez de zéro, vos chances d’exister ne sont pas si élevées. Je pense qu’une grande partie de notre succès est due au produit.

Pour le lancement, vous avez tiré parti de certaines connexions hollywoodiennes – Melanie Griffith et Don Johnson notamment au début – mais il y a beaucoup de beauté de célébrités en ce moment. Qu’est-ce qui vous a permis de couper tout ce bruit?

CR: Ce n’était pas une approbation de célébrité dans le sens d’une simple approbation. C’était un petit partenariat d’investissement en leur nom. Leur fille est Dakota Johnson, qui connaît les gens. Mélanie connaît les gens. Don connaît les gens. Ils ont un cercle. Il parle de quelque chose avec passion. Melanie a essayé le produit et a vu l’impact sur sa peau. Elle était une vraie croyante. Ce n’était pas comme un avenant payant.

Melanie et Don ont pu faire passer le mot à Hollywood parce qu’ils ont vu l’impact du produit sur leur peau. Ils offraient des échantillons de laboratoire à d’autres personnes qui subissaient le même effet. Ce n’était pas une faveur – ce sont les gens qui y ont cru.

Melanie a également offert la crème à une personne qui est une bonne amie des acteurs et actrices de la liste A et se rend chez elle toutes les deux semaines pour administrer une goutte de vitamines. Parce que les gens ne l’ont pas vue pendant deux semaines, ils ont pu voir un impact sur sa peau. Elle est devenue une ambassadrice ambulante. C’est le genre de chose que vous ne pouvez ni organiser ni prévoir.

Un grand succès de la croissance de l’entreprise a été le bouche à oreille – que ce soit à Hollywood ou parmi les détaillants ou les éditeurs de beauté. Tout était organique, pas parce que nous avions un budget énorme pour faire passer le mot. Lorsque vous lisez un article et qu’il s’agit d’un témoignage d’une journaliste sur sa propre expérience, cela résonne différemment d’un faux message. Lorsque les témoignages du journaliste ont commencé à se faire sentir, cela a créé une croissance de la notoriété de la marque.

Le succès immédiat vous a-t-il surpris?

CR: Non, car j’étais convaincu que le bon produit créerait la bonne réaction. Il y a un côté médical dans ce que nous faisons et traduire ce savoir-faire dans la création d’un produit cosmétique n’était pas forcément une évidence. Le fait que le prototype et la crème finale aient eu un impact positif sur la santé de la peau et contribué à son fonctionnement optimal a été confirmé par la réaction et l’approbation. C’était un témoignage que les personnes qui ont accès à chaque produit reconnaissent qu’il est spécial.

Avez-vous été configuré pour évoluer si rapidement? Quels étaient les principaux défis au début?

CR: Nous n’avons pas été mis à l’échelle si rapidement. Nous avons eu beaucoup de situations de rupture de stock depuis la création de l’entreprise. Même récemment, lorsque nous avons lancé notre baume à lèvres, nous avons produit de grandes quantités en pensant que nous avions un tampon de 30% et que le succès était plus grand que nous ne le pensions. Nous avons la chance d’avoir cette fourchette de croissance de 200%. En tant que PDG, je suis parfois frustré de ne pas pouvoir répondre à la demande, mais cela fait partie de la croissance et aussi de 2019 et du COVID-19.

Malgré les défis de la pandémie, vous avez eu une année de lancement très robuste en 2020. Quelle est la vision pour développer la marque?

CR: Contrairement aux entreprises classiques avec des séquences de lancement strictes liées au marketing et à ce qu’elles considèrent comme un timing optimal, nous lançons lorsque le produit est prêt et le seul critère est que le produit doit être un héros, c’est-à-dire le meilleur de sa catégorie en termes d’efficacité. et la propreté de la formule et l’efficacité à long terme. Quand je pense que nous pouvons mettre sur le marché quelque chose qui ajoute à la conversation, alors nous nous lançons.

Nous avons construit l’identité d’Augustinus Bader à travers la qualité de The Cream. Les personnes qui utilisent le produit voient un impact positif sur leur peau. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec cela.

En termes de stratégie, je ne pense pas que nous aurons 120 ou 200 références. Nous voulons être beaucoup plus organisés, mais nous voulons également satisfaire la routine d’un consommateur. Les étapes normales d’une routine de soins de la peau devraient être disponibles chez Augustinus Bader, mais pas plus que cela.

Il est également important de développer la gamme pour le commerce de détail. Nous avons eu des conversations avec un distributeur en Corée du Sud, et comme nous n’avions que deux références, ils n’étaient pas intéressés. En tant que marque, il nous était difficile d’exister dans certains pays – notamment APAC – avec deux références. Culturellement, c’est trop loin de leur modèle. Visuellement, vous n’existez pas.

Enfin, nous souhaitons être présents dans les hôtels cinq étoiles et les spas et spas médicaux. Ils veulent marquer un traitement sous une certaine identité, donc en construisant la chaux, nous créons des étapes qui font partie de la routine minimale de certaines personnes et aussi ce que vous attendez d’un soin du visage ou d’un spa.

Comment vont les affaires en Chine?

CR: Nous faisons du commerce transfrontalier en Chine. Nous avons eu une très bonne performance là-bas. Nous sommes des débutants en Chine. Nous l’examinons de près et analysons les différents modèles de croissance et de développement, mais la reconnaissance de la marque que nous constatons aujourd’hui aux États-Unis et en Europe – transfrontalière ne vous donne pas cela. Nous sommes ambitieux et voulons penser que nous pouvons reproduire notre succès en Chine – mais ce n’est pas encore pour aujourd’hui.

Comment voyez-vous l’avenir de la biotechnologie impactant la beauté?

CR: Le consommateur recherche des formules propres, c’est-à-dire rien de toxique ou nocif à moyen ou long terme, et d’efficacité. La recherche en biotechnologie peut être une source d’idées et de développement. Par définition cependant, une formule de soin de la peau ne peut pas contenir de types pharmaceutiques d’ingrédients actifs. Il existe de nombreuses limitations dans la réglementation des cosmétiques qui limitent la nature et l’activité des ingrédients. Il sera intéressant de voir comment la réglementation cosmétique évolue. Peut-être aurez-vous des ponts plus naturels entre les deux mondes, mais sinon, les progrès qui seront réalisés en biotechnologie ne pourront peut-être pas être réalisés en cosmétique.

Mais nous vivons dans un monde où les choses évoluent si vite – bien sûr, nous verrons de plus en plus de ponts.

Comment avez-vous structuré l’équipe? Quel est votre style de leadership?

CR: J’essaye de me concentrer sur les sujets sur lesquels je pense pouvoir apporter de la valeur. Je pense qu’un PDG devrait être un chef de file en matière de vision et d’orientation, mais vous devez également être impliqué dans l’équipe, réfléchir avec eux, travailler aussi dur qu’eux. Je ne crois pas aux managers purs, surtout dans un environnement de start-up. C’est un luxe. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchie. J’adore le concept de partenariat, que les gens se sentent responsabilisés, fiers de l’entreprise. Nous voulons que tous nos employés deviennent actionnaires et nous voulons avoir une grande partie de notre succès dans un environnement où les gens sentent que le succès de l’entreprise est leur succès. Essayer de construire une structure de partenariat est essentiel à toute culture réussie.

Quel a été votre premier emploi? Qu’as-tu appris de cela?

CR: J’étais serveur sur les Bateaux Mouches. J’ai appris la pression – et le travail acharné et le réseautage. J’avais 19 ans et c’était un emploi d’été, et si loin de tout ce que j’avais vécu auparavant. Il y a un aspect Disney dans les Bateaux Mouches en ce sens qu’il y a un monde souterrain avec les cuisines et les serveurs et tout le monde qui monte et descend. Dès le début, vous devez trouver des mentors. Vous devez réseauter et nouer des relations qui vous font aimer des équipes les plus performantes afin d’optimiser vos astuces.

Comme vous l’avez dit précédemment, vous êtes impliqué dans la communauté des investisseurs et savez mieux que quiconque à quel point la beauté est chaude. Comment pensez-vous une sortie?

CR: Je ne veux pas y penser parce que je pense que cela nous ferait gérer l’entreprise différemment et je ne pense pas que ce soit la bonne chose pour l’entreprise. Nous ne voulons pas prendre de décisions basées sur l’optimisation du profit ou à quoi ressemble le bilan pour un investisseur ou comment faire en sorte que le bilan soit beau dans trois ans, car dans trois ans, nous voulons sortir.

Nous venons de fêter notre troisième anniversaire, ce qui est incroyable. Nous sommes beaucoup sollicités par les investisseurs, et je suppose que si vous êtes un entrepreneur et que vous vous battez ou faites pression depuis six, dix ans, vous êtes fatigué. Mais après trois ans, nous sommes toujours pleins d’énergie et passionnés par ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans l’état d’esprit de la sortie.