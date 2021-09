Charles Sims Africa, dernier membre de MOVE libéré de prison, décède à 61 .

Charles Sims Afrique, membre de l’organisation de Philadelphie MOVE, est décédée lundi à l’âge de 61 ans. Chuck Afrique, il était le dernier membre restant de MOVE à être libéré de prison à la suite d’une fusillade en 1978 avec la police.

L’Afrique est décédée après un combat contre le cancer, selon The Philadelphia Inquirer.

MOVE est un groupe social anarcho-primitiviste de Philadelphie qui prône la doctrine de la vie naturelle. En 1978, plusieurs membres, dont Africa, ont été arrêtés après une fusillade armée avec la police de Philadelphie qui a entraîné la mort d’un officier James Rampe.

Africa a été emprisonné pendant 41 ans avant d’être libéré sur parole en février 2020.

« Chuck avait un cœur et un esprit combatif sans précédent » Brad Thomson, l’avocat de l’Afrique au moment de cette libération conditionnelle, a tweeté. « Il aimait les animaux, la boxe et la littérature, dont nous parlions souvent. RIP Chuck. Vous nous manquerez profondément.

Chuck avait un amour profond pour les gens, mais n’avait aucune tolérance pour l’ignorance ou l’injustice. Si jamais vous étiez du mauvais côté, vous feriez mieux d’être prêt pour un combat. – Brad Thomson (@BradThomsonNoP) 23 septembre 2021

«Je n’ai jamais vu ou rencontré quelqu’un d’aussi déterminé et déterminé à être un combattant. Et il s’est battu à chaque étape… depuis qu’il est rentré chez lui en février dernier », la sœur d’Africa Debbie Afrique a déclaré lors d’un podcast hommage à son défunt frère.

Charles Sims Afrique (Photo : Onamove.com)

Debbie Africa faisait également partie des personnes emprisonnées en 1978 lors du siège de la police contre la maison communale MOVE. Elle a été la première à être libérée sur parole en 2018, comme le rapporte The Guardian.

Mike Afrique Jr. a tweeté un message disant que son oncle Chuck Africa luttait contre le cancer pendant quatre ans.

« J’ai beaucoup d’oncles mais aucun comme Chuck. Merci à tous ceux qui l’ont aimé et soutenu. RIP Chuck », a-t-il déclaré dans le message.

Après 4 ans de bataille, mon oncle Chuck Africa a perdu son combat contre le cancer.

J’ai beaucoup d’oncles mais aucun comme Chuck.

Merci à tous ceux qui l’ont aimé et soutenu.

RIP Mandrin Cliquez sur le lien dans la bio pour « Se souvenir de Chuck » Une conversation que j’ai eue avec ma mère et mon père sur mon podcast. – Mike Africa Jr (@MikeAfricaJr1) 23 septembre 2021

Chuck Africa n’avait que 18 ans lorsqu’il a été reconnu coupable de meurtre avec Debbie Africa et sept autres membres de MOVE, selon Workers.org. Tous ont été condamnés à 30 à 100 ans pour la mort de Ramp, et tous ont maintenu leur innocence.

Africa a été libéré sur parole de la SCI Fayette de Pennsylvanie le 7 février 2020 à l’âge de 59 ans. Il avait déjà reçu un diagnostic de cancer au moment de sa libération.

En raison de son refus répété d’admettre sa culpabilité et de renoncer à ses croyances, Africa s’est vu refuser la libération conditionnelle de l’emprisonnement. Quelques semaines avant sa libération, Delbert Afrique a été mis en liberté conditionnelle, comme l’a rapporté l’enquêteur. Delbert Africa est décédé en juin 2020.

En plus de la fusillade de 1978, MOVE a été la cible d’une autre attaque liée à la police en 1985. Après que leurs voisins de la section Cobbs Creek de l’ouest de Philadelphie se soient plaints du bruit intrusif des mégaphones, des confrontations croissantes avec le groupe et des ordures sur leur propriété, la police servi des mandats pour expulser MOVE, selon ABC News.

Une impasse s’est ensuivie après que les membres ont refusé de répondre aux ordres de la police de quitter la maison. Après que la police de Philadelphie a largué une bombe sur la maison MOVE depuis un hélicoptère, l’incendie qui a suivi a non seulement détruit la commune de MOVE, mais a entraîné la destruction totale de 61 propriétés adjacentes dans le quartier. L’explosion a fait 11 morts, dont cinq enfants.

En mai 2020, 11 membres du conseil municipal de Philadelphie ont présenté des excuses pour l’incident, 35 ans plus tard. La déclaration disait: «Nous présentons nos excuses pour les décisions qui ont conduit à cet événement tragique et annonçons notre intention de présenter une résolution formelle à cet effet plus tard cette année. Nous appelons la ville de Philadelphie à déclarer le 13 mai une journée annuelle de réflexion, d’observation et de réengagement au principe selon lequel toutes les personnes sont créées égales et dotées de droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur.

Alors que Philadelphie Le maire Jim Kenney a déclaré à l’époque que son administration s’était concentrée sur l’achèvement de la reconstruction du bloc et du quartier désormais largement abandonnés, il a déclaré qu’il n’était pas prévu de présenter des excuses formelles de la part de son bureau.

