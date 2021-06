Charles “s’inquiétait” du changement de droit successoral avant l’arrivée d’Archie et Lilibet | Royale | Nouvelles

in

Lilibet Diana: Les experts discutent de l’histoire derrière le nom

Charles a fait face à des allégations récentes selon lesquelles il refuserait de permettre à son petit-fils Archie Harrison de devenir prince, même lorsque l’héritier présomptif montera sur le trône. Des sources ont affirmé que les plans de Charles pour une monarchie allégée n’incluaient pas son fils, le prince Harry, ni sa famille. Le prince de Galles aurait déclaré au couple “qu’il modifiera les documents juridiques clés pour s’assurer qu’Archie ne puisse pas obtenir le titre qu’il aurait autrefois hérité de droit”, dans une décision qui aurait laissé les Sussex “choqués”.

Le protocole remontant au roi George V signifie que les petits-enfants des monarques régnants reçoivent généralement le titre de prince ou de princesse – mais pas d’arrière-petits-enfants, donc Archie et Lilibet auraient acquis ce statut plus tard dans la vie.

Une exception a été faite pour les enfants du prince William en 2012 lorsque la reine a mis à jour un ancien mandat royal.

Mais, selon les rapports, une source a déclaré: “Harry et Meghan ont appris qu’Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles deviendrait roi.”

Cela serait dû au fait que le prince de Galles souhaite limiter le nombre de membres de la famille royale en activité dans le but de réduire le coût de la monarchie en constante expansion.

Mais, cette dernière affirmation fait suite aux allégations de même nature de Harry et Meghan contre le palais, faites lors de leur entretien avec Oprah Winfrey en mars.

Le prince Charles était «inquiet» de changer de ligne de succession avant l’arrivée de Lilibet Diana (Image: .)

Meghan a allégué qu’il y avait eu des conversations à huis clos où le cabinet a décidé “qu’ils ne voulaient pas qu’Archie soit un prince”, ce qui signifierait “qu’il n’allait pas recevoir de sécurité”, avant même sa naissance.

Cependant, Archie et sa sœur nouveau-née Lilibet devraient rester aux septième et huitième rangs de la succession, malgré le départ de leurs parents de la famille royale l’année dernière et la fureur suscitée par leurs titres.

Des rapports plus anciens montrent que ce n’est pas la première fois que Charles est pris dans une tempête au sujet de ses petits-enfants et de leur place au sein du cabinet.

Le prince de Galles aurait fait part de ses inquiétudes concernant les «conséquences imprévues» de la modification rapide des lois entourant la ligne de succession avant la naissance de son premier petit-enfant.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry pourraient être «éclipsés» par Kate et William avec une tournée aux États-Unis

Charles avec Harry au baptême d’Archie en 2019 (Image: Instagram @sussexroyal)

Charles avec William, son fils aîné, et Prince George, son petit-fils aînéCharles avec William, son fils aîné, et Prince George, son petit-fils aîné (Image : .)

Le gouvernement essayait de se précipiter pour adopter une législation qui permettrait aux héritiers du trône de se marier avec des catholiques et de s’assurer que la couronne revenait toujours à l’aîné, quel que soit son sexe.

Le prince de Galles aurait soutenu ce dernier élément des nouvelles réformes, tant qu’il bénéficiait du soutien populaire.

Mais, Charles aurait dit à Richard Heaton, alors secrétaire permanent du Cabinet Office, qu’il s’inquiétait de ce qui se passerait si ses petits-enfants – en particulier ceux qui sont haut placés dans la ligne de succession – épousaient plus tard un catholique.

Il a soulevé la question de savoir comment le changement des règles de succession royale aurait un impact sur d’autres titres héréditaires qui descendent la ligne masculine.

Cette conversation aurait eu lieu en 2013, peu avant la naissance du prince William et de Kate, le premier enfant de la duchesse de Cambridge, le prince George.

Les réformes ont été accélérées par le Parlement après avoir été présentées par le vice-Premier ministre de l’époque, Nick Clegg – et étaient également censées permettre aux premiers-nés des Cambridge d’épouser un catholique tout en étant autorisés à réussir, tant qu’ils ne se sont pas convertis. au catholicisme.

La ligne de succession en ce moment – Lilibet est huitième en ligne (Image: Express.co.uk)

Les Cambridges avec Charles, Camilla et la reine (Image: .)

Charles aurait exprimé sa crainte que ses arrière-petits-enfants puissent ensuite être élevés comme catholiques – comme le stipule la loi catholique – ce qui compromettrait la position des futurs monarques en tant que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

Le prince de Galles a été informé que cela pourrait être résolu lors de négociations avec le Vatican, mais il aurait déclaré que cette réponse était « insatisfaisante et peu convaincante », selon les sources du Daily Mail.

L’héritier aurait également été frustré par le manque de consultation détaillée sur le projet de loi, car la reine n’en a été informée qu’à la dernière minute alors que Charles et William n’ont pas du tout été consultés.

Le Daily Mail a déclaré que cette décision, en particulier, “avait irrité le prince de Galles”.

Mais, un porte-parole du prince de Galles a déclaré: «Tout changement dans la loi est du ressort du gouvernement.

Archie avec Harry au Canada avant le début de Megxit (Image: Instagram @sussexroyal)

« Si et quand le prince de Galles rencontre des hauts fonctionnaires, cela est toujours correctement documenté dans la circulaire de la Cour.

« Les questions abordées lors de ces réunions sont privées. »

Le Cabinet Office et le bureau officiel de Charles ont refusé de commenter à l’époque.

Alors que les spéculations sur le statut royal d’Archie et de Lilibet se poursuivent, les détails sur le plan supposé de Charles pour « alléger » la monarchie n’ont pas encore été révélés.

Cependant, le Daily Mail a affirmé : « Il a été spéculé que seuls les héritiers du trône et leurs familles immédiates recevront des titres complets, un soutien financier du trésor public par le biais de la subvention souveraine et la protection de la police par le contribuable. »