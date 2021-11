Charles Spencer pourrait devenir le « magnat du cinéma » après le dernier succès de son roman | Royale | Nouvelles

Charles Spencer est le frère cadet de Diana, princesse de Galles. Il est l’auteur à succès de plusieurs livres, dont deux sur l’histoire de sa famille. Son dernier livre, The White Ship, était le best-seller n°2 du Sunday Times et a reçu des critiques fulgurantes.

Neil Sean a discuté de l’actualité sur sa chaîne YouTube.

Il a déclaré: « Il y a de bonnes nouvelles à l’horizon simplement parce qu’il semble qu’il pourrait devenir lui-même une sorte de magnat du cinéma.

« C’est grâce non pas à un mais peut-être à trois romans qu’il a récemment écrits.

« Ils pourraient maintenant être transformés en films et il pourrait se voir proposer le rôle de producteur exécutif.

« Je suppose, mais je pense que ce sera une très bonne idée pour les producteurs de lui offrir une sorte de rôle de camée.

« Et encore mieux, comme ce serait bien si ces romans en particulier étaient filmés dans la célèbre maison Althorp, où bien sûr Diana a grandi, ce serait vraiment cool pour les fans royaux.

« Maintenant, Spencer lui-même dit que ce n’est que les premiers jours et ne veut tout simplement pas le blesser.

« Mais c’est agréable de voir que tout le travail acharné que les gens font avec les livres et en tant qu’écrivain moi-même, laissez-moi vous dire que c’est plus dur qu’il n’y paraît, que finalement quelque chose pourrait être transformé en une aventure sur grand écran, et plus important encore , lui apporter un peu de bonheur. Aux côtés bien sûr de ses neveux, William et Harry après quelques années si terribles. »

Althorp House a été déterré par des archéologues pour un nouveau documentaire sur Channel 4 qui a été diffusé hier.

Dans Ancient Secrets of Althorp, le comte a travaillé avec des archéologues pour creuser autour du domaine.

Dans le documentaire, des preuves ont été découvertes d’un village anglo-saxon qui aurait été situé sur le terrain de sa maison ancestrale.